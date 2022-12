Realme 10 Pro e 10 Pro+ ufficiali: arrivano sul mercato Global

Dopo il lancio dei primi modelli della nuova serie Number, ecco che la compagnia asiatica ha alzato il sipario anche sul resto della famiglia. Realme 10 Pro e 10 Pro+ sono ufficiali in Cina: finalmente possiamo conoscere tutte le novità di due smartphone che promettono fuoco e fiamme nella fascia media (ovviamente in senso buono).

Aggiornamento 08/12: i due smartphone Realme sono stati presentati anche in veste Global. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Realme 10 Pro e 10 Pro+ sono ufficiali: tutte le novità

Partiamo subito con il pezzo forte, ossia Realme 10 Pro+. In realtà lo stile dei due modelli è simile, ma ci sono alcune differenze da non sottovalutare. Il fratello maggiore è equipaggiato con uno schermo AMOLED con bordi curvi: si tratta della prima volta per la serie Number di Realme. Il pannello è un'unità da 6,7″ Full HD+, refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz e lettore d'impronte integrato. Parliamo di una soluzione con un mento super sottile (2.33 mm) ed una curvatura di 61° per i bordi. Stando alle parole della compagnia abbiamo un rapporto screen-to-body del 93.65%.

Il design è davvero elegante, con due moduli circolari contenenti le fotocamere: il comparto offre un sensore principale Samsung S5KHM6 da 108 MP con un grandangolo ed un obiettivo macro. Frontalmente, nel punch hole, abbiamo una selfie camera da 16 MP. Realme 10 Pro+ è mosso dal Dimensity 1080 con memorie fino a 12 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage UFS 2.2. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 67W.

Che cosa cambia invece con il modello “minore”? Realme 10 Pro offre il medesimo look ma rinuncia ai bordi curvi in favore di un classico display flat: si tratta di un LCD da 6.7″ Full HD+ a 120 Hz. Il lettore d'impronte è montato di lato. Il comparto fotografico perde un sensore: abbiamo una Dual Camera da 108 + 2 MP (con macro). Cambia anche il cuore del terminale che in questo caso punta su Qualcomm con lo Snapdragon 695, con un massimo di 8/256 GB di memorie.

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro debuttato sul mercato Global al prezzo di partenza di 319$, mentre il modello Pro+ sale al prezzo di 379$, nelle colorazioni Sea Blue, Night Black e Starlight.

Volete saperne di più sulla serie Realme 10 (anche sulla versione disponibile anche da noi)? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato alla gamma!

