Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 ufficiali: Samsung inaugura il suo nuovo trio top

Se n’è parlato in lungo e largo in questi mesi, e oggi sono qui: oltre ai laptop Book 3, Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra sono i tre nuovi top di gamma con cui il brand coreano inaugura ufficialmente l’annata. Sin dai primi rumors, si era capito che il trittico di ultima generazione non avrebbe stravolto quanto visto con la serie S22, concentrandosi invece a migliorarne le caratteristiche. Anche perché, dopo anni e anni, questa volta anche qua in Italia i flagship Samsung sono basati su chipset Qualcomm: vediamo tutte le novità.

Samsung lancia ufficialmente la serie Galaxy S23: tutte le novità

Disponibile nelle colorazioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender, le linee della serie Samsung Galaxy S23 sono state pulite, eliminando il modulo fotografico sporgente in favore di tre sensori incastonati nella scocca protetta da vetro Gorilla Glass Victus 2 e certificazione IP68. Prosegue l’opera di ridimensionamento degli schermi curvi da parte di Samsung, che con la serie S23 adopera pannelli meno stondati rispetto al passato; su S23 Ultra ritroviamo l’apprezzato slot per ospitare la S Pen, confermandosi degno erede dell’ormai defunta serie Galaxy Note. Samsung ha realizzato S23 con un maggiore occhio alla sostenibilità: più materiali riciclati per alluminio, vetro e plastica rispetto a S22, e una confezione in carta riciclata al 100%, con tanto di certificazione UL Ecologo.

Non cambiano le diagonali degli schermi, che su S23 e S23+ sono da 6,1” e 6,6” con risoluzione Full HD+; sono due pannelli con tecnologia Dynamic AMOLED 2x, con refresh rate dinamico da 48 a 120 Hz e campionamento del tocco 240 Hz in modalità Gaming. Per il modello Ultra, lo schermo passa a un 6,8” QHD+ con refresh rate più fine, da 1 a 120 Hz. Lato software, le funzionalità Enhanced Comfort e Vision Booster permettono di regolare meglio luminosità, colori e contrasto per affaticare meno la vista nelle ore notturne.

Come anticipato, una delle principali novità della serie Samsung Galaxy S23 è l’introduzione dell’esclusivo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, realizzato da Qualcomm su misura per Samsung. Rispetto allo Snap 8 Gen 2 standard, ha una più potente CPU, il cui clock massimo sale da 3,2 a 3,36 GHz. A detta di Samsung, poi, le prestazioni AI e quelle grafiche offerte da S23 Ultra sono il 40% più rapide, grazie anche al supporto in tempo reale del ray-tracing e alla presenza di un sistema di raffreddamento a camera di vapore. L’alimentazione è fornita da tre batterie da 3.900, 4.700 e 5.000 mAh, con supporto alla ricarica da 25W sul modello base e da 45W su quelli più costosi; per tutti e tre, il caricatore non è in confezione e c’è la ricarica wireless anche inversa. La connettività comprende supporto 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Un’altra novità di rilievo è rappresentata dal software, che Samsung sottolinea garantire 4 generazioni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza. Android 13 è arricchito dalla nuova One UI 5.1, che nonostante non sia un major update porta con sé diverse migliorie per fotocamera, dispositivi interconnessi, condivisione e altro ancora; trovate tutte le sue novità nell’articolo dedicato.

Arriviamo al pezzo forte della serie Samsung Galaxy S23, ovvero il comparto fotografico. Sia S23 che S23+ hanno una tripla fotocamera da 50+12+10 MP, comprensiva di ultra-grandangolare da 120° e zoom ottico 3x. La selfie camera da 12 MP, poi, acquisisce un autofocus più rapido e video più nitidi a 60 fps. Il vero pezzo forte è S23 Ultra, che vanta il nuovo Samsung ISOCELL HP2 da 200 MP, un sensore Adaptive Pixel che nasce con l’obiettivo di migliorare zoom e foto notturne. La tecnologia Tetra²pixel fa sì che tutti quei pixel vengano usati per scattare foto con Pixel Binning 16-in-1 a 12,5 MP con sensibilità di 2,4 μm. Le sue novità comprendono un autofocus rapido Super QPD, stabilizzazione OIS con stabilità raddoppiata in tutte le direzioni e video 8K a 30 fps con angolo di visione più ampio. Hardware a parte, le novità software comprendono la funzione Nightography con AI trasformativa; quest’ultima funzione utilizza un nuovo algoritmo che elabora i dati acquisiti dall’ISP per correggere il rumore e migliorare dettagli e colori. Grazie all’aggiornamento One UI 5.1, poi, l’accesso all’app Expert RAW è stato reso ancora più semplificato. Inoltre, l’abbinamento con la serie Galaxy Watch permette lo zoom da smartwatch e con Galaxy Buds 2 Pro la Registrazione Audio 360 con suono multidimensionale.

Parliamo quindi di prezzi, perché in Italia Samsung Galaxy S23 parte da 979€ per la variante da 128 GB, salendo a 1.229€ per S23+ fino ai 1.479€ di S23 UItra, entrambi disponibili a partire non più da 128 GB ma da 256 GB. Fino al 16 febbraio, acquistare le versioni più costose dei nuovi smartphone vi darà diritto a un rimborso pari a 60€ per S23 da 256 GB, 120€ per S23+ da 512 GB, 180€ per S23 Ultra da 512 GB e 240€ per la variante da 1 TB. C’è anche una super valutazione dell’usato per chi acquista entro il 31 marzo.

Tutte le promo disponibili

Samsung Galaxy S23 Ultra Acquista il nuovo top di gamma : applica al carrello il codice GALAXYS23 per ricevere subito 100€ di sconto sul modello da 1 TB e 50€ di sconto sul modello da 512 GB. In più, aderisci alla promozione registrandoti su Samsung Members e ricevi fino a 240€ di cashback (offerta valida fino al 16 Febbraio).



Samsung Galaxy S23+ (512 GB) Acquista il nuovo flagship S23+ : applica a carrello il codice GALAXYS23 per ricevere subito 50€ di sconto sul modello da 512 GB. In più, aderisci alla promozione registrandoti su Samsung Members e ricevi fino a 240€ di cashback (offerta valida fino al 16 Febbraio).



Samsung Galaxy S23 (256 GB) Acquista il nuovo flagship S23 : applica a carrello il codice GALAXYS23 per ricevere subito 50€ di sconto sul modello da 256 GB. In più, aderisci alla promozione registrandoti su Samsung Members e ricevi 60€ di cashback (offerta valida fino al 16 Febbraio).



Se volete scoprire tutte le differenze e le caratteristiche della serie Samsung Galaxy S23, ecco il nostro approfondimento con tutti i dettagli.

