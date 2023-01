Samsung Galaxy Book 3 nelle prime immagini: tutto quello che sappiamo finora

Non solo smartphone per il colosso asiatico: durante il mega evento di febbraio assisteremo anche al debutto della nuova famiglia di notebook premium, con una sfilza di modelli per tutte le esigenze. Facciamo il punto della situazione e andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità degli imminenti Samsung Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 e Book 3 Ultra!

Samsung Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 e Book 3 Ultra: tutto quello che sappiamo finora

L'evento Unpacked di febbraio porterà con sé anche la nuova serie Samsung Galaxy Book 3, composta da ben 5 modelli. Tutti i portatili sono caratterizzati da un corpo sottile, uno spessore contenuto e specifiche tecniche di ottimo livello; non mancano soluzioni convertibili a 360° con tanto di supporto alla S- Pen, per la massima produttività. Bando alle ciance, andiamo a scoprire tutti i dettagli trapelati fino a questo momento tra design e specifiche.

Galaxy Book 3 & Book 3 360°

Per ora non ci sono dettagli sul modello base, tranne un'immagine ufficiosa del design della variante a 360°. L'unica certezza è che entrambe le versioni – standard e a 360° – avranno uno schermo da 15″.

Galaxy Book 3 Pro

Con Samsung Galaxy Book 3 Pro ci sarà il primo step verso l'alto: il notebook debutterà in varie versioni, con pannelli da 14″ e 16″ e con processori Intel Core di 13 Generazione.

schermi AMOLED da 14″ e 16″ con risoluzione 2.8K

processori Intel Core i5-1340P e i7-1360P (13 Gen)

grafica integrata Iris Xe

fino a 16 GB di RAM LPDDR5

fino a 1 TB di storage NVMe SSD PCIE Gen 4

14″ con batteria da 63 Wh, ricarica da 65W, spessore 11 mm, peso 1,2 Kg

16″ con batteria da 76 Wh, ricaricata 65W, spessore di 13 mm, peso di 1,6 Kg

Windows 11 Home

Galaxy Book 3 Pro 360°

La variante Pro 360° di Galaxy Book 3 avrà dalla sua uno schermo reclinabile con supporto alla S-Pen e sarà disponibile solo in versione da 16″.

display Super AMOLED da 16″ con risoluzione 2.8K (2880 x 1800 pixel)

processore Intel Core i7-1360P

grafica Iris Xe

fino a 16 GB di RAM LPDDR5

fino a 1 TB di storage SSD PCIe 4.0

quad speaker AKG e Dolby Atmos

Windows 11 Home Edition

spessore 13.3 mm e peso 1.6 Kg

batteria da 76 Wh con ricarica da 65W

supporto S Pen ma nessuno slot integrato;

Galaxy Book 3 Ultra

Il modello di punta della serie: Samsung Galaxy Book 3 Ultra offrirà prestazioni stellari grazie al processore i9 di 13 Generazione, con tanto di scheda grafica RTX4070. Insomma, un modello per la massima produttività e per i videogiocatori!

schermo AMOLED da 16″ con risoluzione 2.8K (2880 x 1800 pixel)

processore Intel Core i9-13900H di 13 Gen

grafica Nvidia RTX4070 con 8 GB di memoria GDDR6

fino a 32 GB di RAM LPDDR5

fino a 1 TB di storage NVMe SSD PCIE Gen 4

quad speaker AKG e Dolby Atmos

Windows 11 Home Edition

batteria da 76 Wh con ricarica da 136W

spessore 17 mm e peso 1.8 Kg.

Samsung Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 e Book 3 Ultra: prezzo e uscita

La data di presentazione della nuova serie di portatili Samsung Galaxy Book 3 è fissata per il 1 febbraio, insieme ai top di gamma della famiglia Galaxy S23. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, al momento non ci sono indiscrezioni: aggiorneremo questo approfondimento non appena ci saranno novità.

