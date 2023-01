Samsung lancia ISOCELL HP2: scopriamo il sensore a 200 MP di S23 Ultra

HP1, HP3 e HPX: all'appello mancava soltanto Samsung ISOCELL HP2 per completare il poker da 200 MP, con l'aggiunta di quello che sarà il sensore di Galaxy S23 Ultra. Pur non essendo il primo sensore ad altissima risoluzione presentato dalla divisione fotografica di Samsung, è uno dei più avanzati in termini di specifiche e anche per questo sarà quello adottato sul prossimo camera phone della compagnia sud coreana.

Samsung ISOCELL HP2 ufficiale: è il sensore da 200 MP che vedremo su S23 Ultra

Samsung ISOCELL HP2 è un sensore 10-bit con dimensioni di 1/1,3″ e con pixel da 0,6 μm. Può scattare a 200 MP a 15 fps oppure a 50 MP a 30 fps e a 12,5 MP a 120 fps, ma quando si tratta di così tanti pixel in ballo su un sensore così piccolo c'è sempre il rischio di diminuire la qualità dei colori e la quantità di luce catturata; per questo, Samsung ha implementato la nuova tecnologia proprietaria a doppia porta di trasferimento verticale (D-VTG), con cui ogni pixel ha due porte di trasferimento anziché una ed è in grado di assorbire il 33% di elettroni in più.

È un senso con matrice Tetra²pixel RGB Bayer, la cui tecnica di Pixel Binning 16-in-1 fa sì che le foto catturate a 12,5 MP possano contare su una sensibilità pari a 2,4 μm. L'autofocus Super QPD permette di immortalare in maniera precisa e nitida anche in ambienti poco luminosi fino a 1 lux, con ogni pixel che contribuisce alla messa a fuoco automatica rispetto a soltanto il 3% come nel caso dell'ISOCELL HM2 a 108 MP.

La tecnologia Smart-ISO Pro permette al sensore di scattare due foto, una a bassa esposizione e una ad alta/media esposizione, da unire per ottenere una foto HDR adeguata. Inoltre, con la tecnica Dual Slope Gain tutti i pixel acquisiscono due diversi valore di conversione della luce da segnale analogico a digitale; ciò fa sì che le foto in modalità HDR non vengano scattate a 12,5 MP bensì a 50 MP senza andare a scapito delle performance. Montare l'ISOCELL HP2 significa poter registrare video 8K a 30 fps, con un'acquisizione combinata dei pixel 4-in-1 con cui registrare a 1,2 μm, oltre che in 4K a 120 fps e FHD a 480 fps.

Samsung ISOCELL HP2 è in fase di produzione di massa e l'ipotesi più papabile è che il suo debutto avverrà a bordo di Samsung Galaxy S23 Ultra. Il top di gamma sarà così il primo modello Samsung a 200 MP, dopo il debutto di modelli come Xiaomi 12T Pro, Redmi Note 12 Pro+, Moto Edge 30 Ultra.

