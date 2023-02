Ricarica tutti i tuoi dispositivi velocemente con BlitzWolf BW-S23: solo 40€!

Se avete bisogno di un caricatore per tutti i vostri dispositivi, il caricatore che vi proponiamo oggi è proprio fatto apposta per voi. Il BlitzWolf BW-S23 è in grado di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente e grazie a questo coupon viene proposto ad un prezzo davvero super!

Caricatore GaN a quattro porte: BlitzWolf BW-S23 è in sconto con coupon

BlitzWolf BW-S23 è un caricatore GaN (a nitruro di gallio) dotato di 3 porte USB-C con tecnologia Power Delivery 3.0 ed una porta USB di Tipo A con tecnologia QuickCharge 3.0. La potenza massima erogata da questo caricatore è di 100W tramite USB-C, che può ridursi fino a 60 e 40 W nel caso siano connessi più dispositivi.

Proprio per questo motivo, sulla pagina del prodotto trovare un pratico schema con tutte le possibili combinazioni e la velocità di ricarica disponibile per ogni dispositivo collegato. Grazie a questo power charge, potrete caricare contemporaneamente il vostro PC, lo smartphone, il tablet e anche il vostro wearable preferito.

Il caricatore BlitzWolf BW-S23 è disponibile su Banggood al prezzo di 39.9€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei.

