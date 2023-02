Samsung Galaxy Book 3 ufficiali: quattro nuovi laptop con S23

All'Unpacked 2023 i protagonisti sono stati i tre della serie Galaxy S23, ma non è mancata la presentazione ufficiale della famiglia Samsung Galaxy Book 3. Oltre a inaugurare i suoi nuovi top di gamma in ambito smartphone, Samsung ha fatto lo stesso per il settore dei PC portatili. Vediamo quindi quali sono le novità e le differenze, visto che al debutto ci sono tre modelli per tutti i gusti: Pro, Ultra e 360.

Samsung presenta la serie Galaxy Book 3: tutte le novità in campo notebook

Per i suoi nuovi laptop, Samsung ha adoperato scocche in alluminio e materiali più eco-sostenibili, come la plastica riciclata ottenuta da reti da pesca tolte dagli oceani e l'eliminazione delle plastiche dalla confezione. Per garantire un certo grado di protezione, è presente un lettore d'impronte sul tasto d'accensione a contorno della tastiera retroilluminata.

Samsung Galaxy Book 3 Pro è disponibile in due versioni da 14″ e 16″ 3K, entrambe caratterizzate da schermi Dynamic AMOLED 2X, la stessa tecnologia degli smartphone top di gamma Samsung con refresh rate a 120 Hz. Le performance sono offerte da soluzioni Intel Core i5/i7 13th Gen con GPU Intel Iris Xe, assieme a 8/16 GB di RAM LPDDR5, 512 GB/1 TB di memoria SSD e batterie da 63/76 Wh con ricarica USB-C da 65W. Il reparto connettività comprende Wi-Fi 6E 2×2 e Bluetooth 5.1, assieme a 2 porte Thunderbolt 4, 1 USB-A, 1 HDMI 1.4, slot microSD e ingresso cuffie/microfono. Oltre alla webcam 1080p, la qualità delle videochiamate è migliorata da due microfoni AI Noise Canceling e dalla Studio Mode per migliorare illuminazione e inquadratura, assieme a quattro speaker AKG da 14W con Dolby Atmos.

C'è poi Galaxy Book 3 Ultra, che secondo Samsung sarà il “riferimento per i content creator”. Con schermo da 16″ 3K, il modello top di gamma vanta una piattaforma i9 13th Gen e una scheda grafica dedicata NVIDIA RTX GeForce 4070, il tutto abbinato a 16/32 GB di RAM e una batteria da 76 Wh con ricarica più rapida a 100W; un'altra differenza è la porta HDMI 2.0 anziché 1.4.

C'è poi Galaxy Book 3 Pro 360, convertibile 2-in-1 dotato di schermo touch da 16″ 3K con supporto alla S Pen (inclusa) per poterlo usare per le proprie creazioni digitali. Comprende una configurazione Intel Core i7 13th Gen, con 16 GB di RAM, 512 GB di spazio d'archiviazione, 76 Wh di batteria e ricarica 65W.

Samsung ha lavorato molto anche al software per rendere più interconnesso l'ecosistema. Samsung Multi Control permette di switchare rapidamente fra smartphone, tablet e PC, fare copia/incolla condiviso e usare tastiera e trackpad del notebook sullo smartphone; con Secondo Schermo, il tablet diventa un secondo monitor wireless del PC; grazie alla sinergia con Windows, poi, la cronologia dei siti web da smartphone è condivisa anche col PC per continuare la lettura su uno schermo più grande.

Samsung lancia in Italia i suoi nuovi notebook a partire dal prezzo di 1.499/2.299€ per Galaxy Book 3 360 e Pro 360, salendo a 1.899€ per Galaxy Book 3 Pro e 2.699€ per Galaxy Book 3 Ultra. Acquistando i nuovi notebook Samsung dall'1 al 22 febbraio e registrandoli su Samsung Members entro il 24 aprile sarà possibile ricevere un rimborso cashback di 100€ e fino a 598€ di valutazione dell'usato e altri 100€ di cashback.

La serie Galaxy Book 3 già in sconto

Acquista uno dei nuovi modelli della serie Galaxy Book 3, applica al carrello il codice SPECIALBOOK3 per ricevere subito 100€ di sconto. In più, aderisci alla promozione registrandoti su Samsung Members e ricevi 100€ di cashback. Offerta valida fino al 22 Febbraio.

Se volete scoprire tutte le differenze e le caratteristiche della serie Samsung Galaxy Book 3, ecco il nostro approfondimento con tutti i dettagli.

