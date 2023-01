One UI 5.1: tutte le novità in arrivo con Samsung Galaxy S23

Manca ormai pochissimo alla presentazione della serie Samsung Galaxy S23, e una delle sue novità sarà l'introduzione della One UI 5.1. Finora abbiamo parlato in lungo e largo delle sue novità hardware, fra chip Snapdragon 8 Gen 2 customizzato, una più performante fotocamera da 200 MP e le controverse limitazioni di S23 base. Ma come ogni nuova uscita di punta, anche i nuovi top di gamma di casa Samsung porteranno con sé una versione rinnovata del software, di cui adesso è trapelata la lista completa delle novità.

Trapela in rete la lista delle novità della One UI 5.1 al debutto con la serie Samsung Galaxy S23

Nonostante non sia un major update, ancora basato su Android 13 come la One UI 5.0, quella di One UI 5.1 è una lista piuttosto nutrita, con novità che toccano vari aspetti: fotocamera, dispositivi interconnessi, condivisione, Samsung DeX, multitasking e altro ancora. Se avete uno smartphone Samsung, in questo articolo potete scoprire se riceverà questo aggiornamento. Ecco il changelog completo:

Fotocamera Cambiare la tonalità per un selfie è diventato più facile

Cambia facilmente la tonalità dei tuoi selfie con il pulsante Effetti sul lato dello schermo. Accesso rapido a Expert RAW

L'app Expert RAW ti consente di acquisire immagini di alta qualità senza alcuna elaborazione o compressione, perfetta per coloro che desiderano modificare le proprie foto in un secondo momento. L'accesso a Expert RAW è ora più semplice dal menu Avanzate.

Galleria Album di famiglia comune

Con l'album di famiglia condiviso, condividere le foto con la tua famiglia è più facile che mai. Galleria consiglia le foto da aggiungere al tuo album di famiglia condiviso riconoscendo i volti dei tuoi familiari. Ottieni anche 5 GB di spazio di archiviazione per membro della famiglia (fino a 6 persone). Funzioni migliorate

L'elaborazione rimuove automaticamente ombre e riflessi per rendere le tue foto fantastiche. Puoi anche ricreare GIF per una migliore risoluzione e chiarezza. Comode informazioni a schermo

Se scorri verso l'alto quando visualizzi un'immagine o un video nella tua galleria, puoi vedere a colpo d'occhio quando e dove è stata scattata l'immagine, su quale dispositivo, dove è memorizzata e altro ancora. La ricerca è diventata più potente

Ora puoi cercare più di una persona o oggetto alla volta. Puoi persino cercare persone senza taggare i loro nomi, semplicemente facendo clic sui loro volti. Scegli una posizione per salvare gli screenshot

Ora puoi salvare schermate e registrazioni dello schermo in una cartella a tua scelta impostandola nelle funzionalità avanzate.

AR Zone e AR Emoji Usa 3 Emoji in AR Emoji Camera

Scatta foto e video divertenti con gli amici (fino a 3 persone) in modalità Maschera. Puoi sostituire i volti dei tuoi amici con altri personaggi facendo clic sull'emoji. Miglioramenti del layout e della modifica nei doodle AR

I pennelli sono ora disponibili nella schermata principale di AR Doodle per un accesso più rapido. Puoi anche ridimensionare e spostare i disegni dopo averli creati e il nuovo strumento Gomma ti consente di cancellare solo una parte dei tuoi disegni senza cancellarli completamente.

Widget Nuovo widget Batteria

Con il nuovo widget Batteria puoi controllare il livello della batteria dei tuoi dispositivi Galaxy. Direttamente dalla schermata principale, puoi vedere quanta batteria è rimasta sul tuo smartphone, Galaxy Buds, Galaxy Watch e altri dispositivi supportati. Widget meteo intuitivo

Il nuovo stile di illustrazione e un riepilogo delle condizioni meteorologiche attuali facilitano la conoscenza delle informazioni meteorologiche, indipendentemente dal fatto che sia soleggiato, nuvoloso, piova o nevichi.

Modalità e Scenari Sfondi diversi a seconda della modalità

Imposta sfondi diversi sulla schermata di blocco e sulla schermata iniziale a seconda delle tue attività correnti. Scegli uno sfondo per il lavoro, uno per lo sport e altro impostando diverse modalità. Più condizioni e azioni per gli scenari

Esegui gli script automaticamente quando attivi la modalità Aereo o l'Hotspot Mobile. Gli script ora possono aprire alcune app, regolare il bilanciamento audio sinistro/destro e altro ancora. Le nuove azioni ora ti consentono di controllare la Condivisione rapida e la sensibilità al tocco, oltre a modificare la suoneria e lo stile del carattere.

Connettività Collaborazione in Samsung Note

Crea una nota condivisa che più persone possono modificare contemporaneamente. Scrivi una relazione con i colleghi, prendi appunti per un gruppo di studio o fai un disegno con un amico. Le possibilità sono infinite. Invitare in App Condivise diventa più facile

Ora puoi invitare facilmente le persone ad album, note e calendari condivisi utilizzando un collegamento che può essere condiviso tra app di messaggistica, e-mail e social network. Controlli multipli avanzati tra Galaxy Book e smartphone

Ora puoi utilizzare il mouse, la tastiera o il trackpad del tuo Galaxy Book non solo con il tuo tablet Galaxy, ma anche con il tuo smartphone Galaxy. Puoi facilmente copiare e incollare testo e trascinare e rilasciare immagini da un dispositivo all'altro come se fosse lo stesso dispositivo. Uscita multimediale per altoparlanti WiFi

Se desideri continuare ad ascoltare la musica sugli altoparlanti Wi-Fi tramite Spotify Connect e Chromecast™ integrato, apri semplicemente l'uscita multimediale dalla barra degli strumenti di accesso rapido, non dalle app musicali. Continua a navigare sul PC

Se navighi in Internet sul tuo smartphone con Samsung Internet e poi continui a navigare sul tuo PC, puoi trovare i siti web che hai aperto sul tuo smartphone e continuare a navigarli con il browser del PC.

Samsung DeX Multitasking migliorato in DeX

In modalità schermo diviso, ora puoi trascinare lo splitter al centro dello schermo per ridimensionare entrambe le finestre. Puoi anche agganciare una finestra a uno dei suoi angoli in modo che occupi un quarto dello schermo.

Impostazioni Suggerimenti per le impostazioni

I suggerimenti vengono ora visualizzati nella parte superiore della schermata delle impostazioni, per informarti sulle funzioni utili da provare o sulle impostazioni che richiedono la tua attenzione in modo da poterle abilitare o provare subito.

Samsung Internet Ricerca migliorata

Ora puoi cercare per nome di cartella nei segnalibri o per nome di gruppo nelle schede. La logica di ricerca migliorata ti consente di trovare quello che stai cercando, anche se qualcosa è scritto male.

Installazione guidata Configurazione iniziale più rapida e semplice del tuo nuovo Galaxy

Se stai passando a un nuovo Galaxy da un Galaxy o un altro dispositivo Android, scansiona semplicemente il codice QR sul tuo vecchio dispositivo per migrare automaticamente le tue reti Wi-Fi, l'account Samsung e l'account Google sul nuovo dispositivo per trasferire senza digitare qualsiasi cosa.

Meteo Informazioni meteorologiche dettagliate a colpo d'occhio

Le informazioni meteo utili sono ora visualizzate nella schermata principale dell'app Meteo. È possibile controllare gli avvisi di maltempo, i bollettini meteorologici giornalieri, le precipitazioni orarie e i grafici della temperatura del colore.

Chiamate Chiamate di testo Bixby

Usa le chiamate di testo Bixby per rispondere automaticamente alle chiamate e scoprire lo scopo della chiamata. Puoi vedere cosa sta dicendo il chiamante in una chat di testo e puoi toccare o digitare le risposte che vengono lette ad alta voce al chiamante. Le chiamate di testo Bixby sono disponibili solo in inglese e coreano.



