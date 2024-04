Android 15 Beta 1.2 disponibile da oggi: tutte le novità

Google ha pubblicato in queste ore l’ennesimo aggiornamento minore per la prima versione di test di Android 15. Con la patch Beta 1.2, infatti, gli sviluppatori puntano a correggere ancora altri problemi riscontrati dagli utenti nelle ultime settimane, questa volta in particolar modo per quanto riguarda l’autonomia della batteria, le gesture di sistema e le applicazioni che non funzionano correttamente.

Ancora bugfix per il secondo aggiornamento minore di Android 15 Beta 1

Android 15 Beta 1.2 è disponibile da oggi con la build AP31.240322.027 su Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, e Pixel 8 Pro, per gli utenti iscritti al Beta Program di Android.

Risolto un problema che in alcune occasioni causava il freeze delle app con il messaggio “L’applicazione non risponde”

Risolto un problema con le prestazioni di sistema che causavano un eccessivo consumo della batteria

Risolto un problema che causava il crash dell’app Impostazioni quando si provava ad aggiungere un’impronta digitale

Risolto un problema che impediva il corretto funzionamento delle gesture di sistema

Risolto un problema che causava ripetutamente il flicker dello schermo

Per installare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni di sistema ed effettuare il download di Android 15 Beta 1.2 sul vostro smartphone Pixel.

