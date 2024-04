Non c’è tregua tra Apple e Spotify: aggiornamenti bloccati e accuse reciproche

Il mondo tech sta assistendo ormai da diversi mesi ad una battaglia fatta di nuove politiche, pagamenti di terze parti, aggiornamenti bloccati e accuse reciproche. I due protagonisti della vicenda sono ovviamente Apple e Spotify che con l’Europa come campo di battaglia stanno portando avanti una guerra senza sosta di cui solo un giudice potrà deciderne probabilmente il vincitore.

Spotify evita i pagamenti di terze parti, ma Apple blocca nuovamente l’aggiornamento

Nei mesi scorsi, complice l’entrata in vigore del DMA, Spotify ha annunciato l’intenzione di utilizzare i metodi di pagamento alternativi per consentire ai propri utenti di risparmia sugli abbonamenti acquistati sui dispositivi mobile. La CTF di Apple, tuttavia, ha stravolto i piani del servizio di streaming che ha deciso semplicemente di rimandare gli utenti all’acquisto sul sito ufficiale, forte della più recente vittoria in tribunale.

Apple, tuttavia, ha deciso di bloccare l’aggiornamento, mandando su tutte le furie Spotify, che tramite un portavoce ha dichiarato a 9to5mac:”Apple ha sfidato ancora una volta la decisione della Commissione Europea, rifiutando il nostro aggiornamento per aver tentato di comunicare ai clienti sui nostri prezzi a meno che non pagassimo ad Apple una nuova tassa. Il loro disprezzo per i consumatori e gli sviluppatori è pari solo al loro disprezzo per la legge“.

La vicenda chiaramente non si chiuderà qui: Spotify sembra infatti chiedere a gran voce un intervento dell’Unione Europea sulla vicenda, che molto probabilmente non tarderà ad arrivare. Non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno maggiori dettagli sulla vicenda.

