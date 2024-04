Google Pixel 8a, foto e render: ormai manca davvero solo il debutto!

Aggiornamento 15/04: spuntano le immagini render di tutte le colorazioni di Google Pixel 8a, le trovate all’interno dell’articolo.

Sono passati mesi e mesi dal primissimo avvistamento dedicato al prossimo smartphone della serie Pixel a ed ora siamo ormai vicini al debutto. Visto che non vogliamo farci mancare proprio niente, ecco un’altra breve panoramica del design prima dell’uscita: Google Pixel 8a è stato immortalato nuovamente, fra immagini render e foto dal vivo, e ancora una volta abbiamo una conferma ufficiosa di come dovrebbe essere il design.

Google Pixel 8a nelle nuove foto dal vivo: ancora immagini per il prossimo modello della serie

Quando si tratta dei dispositivi Google, lo abbiamo detto in varie occasioni e lo ribadiamo anche adesso, i leak arrivano in abbondanza. Le criticità sono tante e perfino internamente si parla della possibilità di spostare la produzione da determinati mercati, proprio a causa delle fughe di notizi

Grazie alle indiscrezioni trapelate finora, il profilo del prossimo Google Pixel 8a è abbastanza chiaro: render e foto offrono un ulteriore sguardo al design dello smartphone, che attingerà a man bassa da Pixel 8 standard. Il retro ospita una banda separata dal resto della scocca, contenente una dual camera e il flash LED; la cover posteriore è caratterizzata da una finitura opaca, con il logo di Google posizionato al centro. Le colorazioni disponibili sarebbero quattro: Obsidian, Mint, Porcelain e Bay.

Crediti: Techdroider Crediti: Techdroider

Frontalmente, sempre dalle nuove foto dal vivo, notiamo la presenza di un ampio schermo con un punch hole centrale: i bordi sembrano simili a quelli del precedente Pixel 7a, con un mento pronunciato. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, parliamo di un telefono che punta in alto, con l’ultimo Tensor G3 (lo stesso SoC a bordo dei fratelli maggiori): per saperne di più date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato, con tutti i leak trapelati finora.

