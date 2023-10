Troppi leak per Pixel 8: Google toglierà la produzione al Vietnam?

La clamorosa ondata di leak per Pixel 8 potrebbe costare caro alle fabbriche vietnamite che negli ultimi anni hanno prodotto i dispositivi di Google. Secondo un insider, infatti, la compagnia di Mountain View sarebbe talmente adirata per le tante informazioni sui nuovi dispositivi finite in rete prima del tempo che starebbe pensando di spostare la produzione in India.

Google starebbe pensando di spostare la produzione in India per evitare i leak

I dispositivi di Google sono sempre stati particolarmente soggetti ai leak, ma con Pixel 8 sembra si sia davvero esagerato. Nel filmato in calce, per esempio, potete addirittura osservare un unboxing completo del nuovo smartphone che sarà presentato ufficialmente soltanto tra due giorni. La compagnia statunitense, ovviamente, non è contenta della situazione e alcune indiscrezioni suggeriscono che i provvedimenti presi potrebbero riguardare l'intera linea produttiva.

Parte dei leak, infatti, avrebbero un'origine ben precisa: le fabbriche in Vietnam che producono i dispositivi di Google. Secondo un insider, infatti, Big G starebbe seriamente pensando di spostare la produzione in India per cercare di contenere il problema e mantenere la segretezza sui futuri dispositivi.

Bad news: because a huge waves of Pixel leaks from Vietnam over the past 3-4 years, especially this year, Google is considering switching the manufacturer line from Vietnam to India.



Huge L for Compal Vietnam. https://t.co/9Lt8pQM3aQ — No name (@chunvn8888) October 1, 2023

Vale la pena ricordare, però, che molti leak non possono in alcun modo riguardare le fabbriche che producono materialmente il dispositivo: in rete, infatti, sono trapelate numerose immagini “ufficiose“, con tanto di comparative, spot pubblicitari e render che chiaramente non hanno assolutamente a che fare con gli operai. Il problema di sicurezza delle informazioni sembra essere molto più esteso e Google farebbe bene a tenerne considerazione.

