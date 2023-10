iPhone 15 Pro Max e Samsung Galaxy S23 Ultra: drop test a confronto, Apple ne esce male

Chi è più resistente fra iPhone 15 Pro Max e Samsung Galaxy S23 Ultra? Due modelli che rappresentano il non plus ultra per il mondo Android e quello Apple e che figurano piuttosto in alto nelle vendite di smartphone nel mondo. Proprio per questo, capire quanto siano capaci di resistere agli urti e all'usura è quantomeno utile per i consumatori, che possono così sapere la coriaceità del prodotto che hanno o stanno per acquistare.

iPhone 15 Pro Max soffre la competizione di Samsung Galaxy S23 nel famigerato drop test

Fortunatamente per noi, i ragazzi di PhoneBuff si sono presi l'onere di danneggiare i due iPhone 15 Pro Max e Samsung Galaxy S23 Ultra, che ricordiamo essere composti da differenti materiali. Nel caso di Apple, abbiamo uno smartphone con display piatto Ceramic Shield, vetro posteriore Dual-ion Glass e scocca in titanio; in quello di Samsung, invece, il vetro Gorilla Glass Victus 2 protegge sia lo schermo curvo che il retro, per una scocca in Armor Aluminum.

Per far sì che il drop test venga condotto in maniera più imparziale possibile, le cadute sono state condotte tramite bracci robotici, partendo da una caduta sul retro ad altezza bacino su una superfice in pietra. Il risultato è che il vetro posteriore di entrambi si è rotto, ma con danni decisamente più evidenti nel caso di Apple. Facendolo impattare sull'angolo del frame laterale si nota la differenza di materiali: l'alluminio di Samsung si deforma mentre il titanio di Apple si dimostra quasi inscalfibile; tuttavia, la resistenza del titanio fa sì che l'urto si propaghi maggiormente al vetro, che si rompe ancora una volta più palesemente.

La situazione si ribalta quasi nel drop test frontale: forse a causa del pannello curvo, il flagship Samsung si dimostra più fragile di quello Apple, seppur entrambi ne escano danneggiati ma funzionanti. Infine, il “round bonus”: gettandoli ancora una volta sul display, S23 Ultra non si danneggia molto ulteriormente, mentre iPhone 15 Pro Max soffre la propagazione delle crepe, specialmente nel modulo fotografico. Risultati che coinciderebbero con i test di resistenza di JerryRigEverything, dove paradossalmente i modelli base e Plus si comporterebbero meglio.

