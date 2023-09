iPhone 15 è più resistente del 15 Pro: il test di JerryRigEverything

Chi pensava che la nuova scocca in titanio rendesse iPhone 15 Pro e Pro Max più resistenti che mai, è rimasto abbastanza sorpreso quando ha visto il test di JerryRigEverything. L'esito si è dimostrato alquanto negativo per i nuovi melafonini in versione Pro fra quelli realizzati da Apple, e quindi adesso la domanda é: come andrà nel caso di iPhone 15 e 15 Plus?

JerryRigEverything analizza il grado di resistenza di iPhone 15 e 15 Plus

Niente scocca in titanio: iPhone 15 e 15 Plus mantengono la classica struttura in alluminio che caratterizza buona parte degli smartphone in circolazione. Ovviamente la loro scocca è anch'essa caratterizzata dall'inserimento della porta USB-C al posto di quella Lightning, mossa necessaria per non contravvenire alle nuove leggi dell'Unione Europea.

Frontalmente ritroviamo uno schermo protetto da vetro Ceramic Shield, e come sui modelli più avanzati si inizia a graffiare al livello 6 della scala di Mohs ma in maniera meno evidente rispetto ad altri smartphone con protezione Gorilla Glass. Il frame è in alluminio anodizzato e si graffia come previsto, mentre il retro in vetro opaco è meno prono sia a graffiarsi che a sporcarsi con le impronte. Si passa infine al famigerato bend test, quello che ha compromesso in maniera irreparabile la scocca dei modelli Pro e Pro Max. Nel caso di iPhone 15 e 15 Plus, invece, il test si conclude in maniera positiva, senza che lo smartphone finisca per danneggiarsi: che sia effettivamente colpa del titanio?

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le