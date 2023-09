La basetta wireless Xiaomi da 50W ricarica il tuo flagship in un lampo

Cerchi una base di ricarica per il tuo top di gamma? Anche in questo caso la risposta arriva da Xiaomi: non solo smartphone e tablet ma anche tantissimi accessori, tutti caratterizzati dalla solita qualità della casa cinese. Xiaomi 50W Wireless Charging Stand è una basetta con ricarica ultra-rapida e scende a soli 32€ grazie al nuovo Coupon targato GShopper!

Xiaomi 50W Wireless Charging Stand in offerta su GShopper: risparmia con Coupon e spedizione gratis

Crediti: Xiaomi

La basetta di ricarica Xiaomi 50W Wireless Charging Stand è una soluzione elegante e minimale, che rispecchia lo stile del brand cinese. Disponibile in varie versioni, in questo caso si tratta della variante con 50W di potenza; il dispositivo è caratterizzato da una base dotata di una luce LED ed un pannello verticale (leggermente inclinato) per sorreggere il telefono. La base presenta una piacevole aggiunta: all'interno è presente una ventola silenziosa, in modo da raffreddare lo smartphone durante la ricarica ma senza rumori fastidiosi.

Crediti: Xiaomi

Con Xiaomi 50W Wireless Charging Stand ricarichi il tuo top di gamma in un lampo, con la massima comodità ed un tocco di stile (e ovviamente in tutta sicurezza). La basetta è in offerta su GShopper con codice sconto e spedizione gratis: un'occasione da prendere al volo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

