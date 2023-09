Meta e Ray-ban presentano gli Smart Glasses di nuova generazione: due modelli e nuove funzioni

In occasione del Meta Connect 2023, la compagnia guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato un'estensione della partnership con Ray-Ban che porterà all'arrivo sul mercato degli Smart Glasses di nuova generazione. Rispetto al passato, in questa occasione avremo a disposizione ben due modelli iconici di Ray-Ban potenziati dalle nuove tecnologie.

Crediti: Meta Ray-Ban

Gli occhiali da sole Ray-Ban Wayfarer e Headliner, grazie alla collaborazione tra Meta e EssilorLuxottica, saranno disponibili in una nuova versione smart con doppia fotocamera ultra-wide da 12 MP integrata nella montatura, aste con superficie touch e il nuovissimo chip Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1 ad alimentare il tutto. Questi occhiali smart saranno in grado di scattare foto e registrare video ad una qualità pari a 1080p/60FPS, anche tramite controllo vocale.

L'astuccio per gli occhiali, inoltre, fungerà da custodia di ricarica fornendo fino a 36 ore di autonomia con una singola carica. Gli occhiali sono certificati IPX4 e rispetto al momento precedente offrono una velocità di reazione molto superiore, con controlli più rapidi e precisi.

Ray-Ban Wayfarer e Headliner saranno disponibili in Italia a partire dal 17 ottobre 2023 al prezzo di partenza di 329€, in 5 colori differenti e con la possibilità di montare anche le lenti polarizzate in fase d'acquisto. Per tutte le informazioni sui prodotti, vi lasciamo alla pagina ufficiale del brand.

