Autumn Super Sale Gearberry: e-bike ENGWE in sconto, per muoversi in città e nella natura

Il mese di ottobre è cominciato: ci stiamo avviando nel vivo dell'autunno e progressivamente vedremo cambiare i colori intorno a noi, le giornate si faranno sempre più corte e il freddo aumenterà progressivamente. Si tratta di un periodo malinconico per alcuni, poetico per altri ma una cosa è certa: girare in città ha tutto un altro sapore ed è impossibile non notare un'atmosfera così diversa rispetto all'estate. Inoltre il tempo permette ancora di spostarsi comodamente in bici: insomma, è il momento perfetto per acquistare un'e-bike ENGWE grazie alla promozione Autumn Super Sale di Gearberry, con sconti fino a 400€!

Autumn Super Sale: i saldi autunnali di Gearberry continuano con tante e-bike ENGWE in offerta

Crediti: ENGWE

Con l'iniziativa promozionale dello store Gearberry risparmi tanto sulle migliori e-bike in circolazione, con una sfilza di modelli ENGWE e Fafrees in offerta. Inoltre acquistando una bici elettrica ENGWE si riceverà in regalo una borsa portapacchi fino a 35 litri. I saldi autunnali Gearberry dureranno fino al 22 ottobre: avete quindi ancora un po' di giorni per scegliere con cura il vostro nuovo veicolo elettrico. Ovviamente, tutti i prodotti sono spediti direttamente dall'Europa, gratis e senza tasse aggiunte: un questo modo potrete cominciare le vostre avventure urbane autunnali in pochissimo tempo, grazie alle spedizione rapida. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Come abbiamo accennato poco sopra, la promozione Autumn Super Sale di Gearberry vede protagoniste le bici elettriche Fafrees ed ENGWE, due brand specializzati in questo settore e ampiamente conosciuti. In precedenza abbiamo posto l'accento su vari modelli Fafrees, mentre stavolta vi segnaliamo varie soluzione targate ENGWE.

Crediti: ENGWE

Tra queste è impossibile non citare il modello EP-2 Pro: si tratta di una bici elettrica aggressiva e potente, perfetta per affrontare qualsiasi tipo di strada. Abbiamo un motore da 750W, pneumatici fat da 20 x 4″, una batteria rimovibile da 48V 13Ah e un cambio Shimano a 7 velocità. Adatta contro ogni avversità, pur mantenendo delle dimensioni abbastanza compatte. ENGWE Engine Pro è un'altra bici da non prendere sotto gamba, simile alla precedente in termini di specifiche e di stile, ma dotata di un pratico schermo LCD a colori. Engine M20 con un motore da 1000W di picco, doppie sospensioni ed un'illuminazione anteriore al top è il modello ideale per gli utenti più avventurosi, similmente al modello Engine X. La nostra panoramica si conclude con ENGWE P26, una bici elettrica pensata appositamente per la città: lo stile si fa più sobrio ed abbiamo un motore da 500W, pneumatici da 26 x 1,95″ e doppie sospensioni per una guida sicura e comoda.

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con Gearberry.

