Apple lavora al suo motore di ricerca con AI: debutterà nell’App Store

In queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sui futuri piani di Apple per un motore di ricerca proprietario che, in un modo o in un altro, arriverà a competere con il colosso di Google. Secondo un nuovo report, infatti, la compagnia di Cupertino sarebbe pronta ad integrare il nuovo motore di ricerca con intelligenza artificiale generativa all'interno dell'App Store.

Il motore di ricerca di Apple potrebbe essere il vero rivale di Google

Crediti: Canva

Secondo le informazioni pubblicate in queste ore da Mark Gurman, celebre giornalista ed analista di Bloomberg, il team guidato da John Giannandrea (ex dirigente di Google) starebbe lavorando senza sosta a “Pegasus“, il nuovo motore di ricerca per iOS e macOS che potrebbe sfruttare anche la potenza dell'AI generativa.

Questo nuovo strumento dovrebbe debuttare all'interno dell'App Store e nella funzione Spotlight di iOS, iPadOS e macOS, mettendo a disposizione degli utenti un potente motore di ricerca in grado addirittura di competere con Google, almeno per quanto riguarda il settore business. Per Gurman, infatti, il motore di Apple sarebbe ancora dietro quello prodotto da Big G, ma servirebbe comunque agli sviluppatori per fornire pubblicità più pertinenti all'interno delle app come News e Meteo.

I lavori potrebbero essere iniziati già nel lontanto 2020, quando Apple intraprese una trattativa (poi tramontata) per l'acquisizione di Bing, il motore di ricerca di Microsoft.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le