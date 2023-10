Humane AI Pin vuole sostituire lo smartphone: prime foto dal vivo

Vi ricordate Humane AI Pin, il dispositivo che venne presentato la scorsa primavera durante un TED Talk da parte di Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno? Questi due nomi potrebbero non dire nulla a molti, ma parliamo di personalità direttamente coinvolte nella creazione di prodotti iconici quali iPhone, iPod, iPad, Apple Watch, AirPods, HomePod, Mac ed Apple TV. E adesso abbiamo un assaggio più concreto della loro creazione, sfoggiata in bella mostra durante la sfilata Coperni alla settimana della moda a Parigi.

Humane AI Pin sulla passerella della settimana della moda a Parigi: ecco com'è fatto

Closer look at Coperni SS24, @Humane AI Pin 📸 pic.twitter.com/l9o3OgzSnf — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) September 29, 2023

Humane AI Pin ricorda molto da vicino Google Clips, sia nella forma squadrata che nel modo in cui va indossata: nelle immagini non si vede, ma dietro si cela la batteria con aggancio magnetico che lo alimenta e tiene attaccato al vestito. L'unico elemento che interrompe le sue linee discrete è la sezione superiore, inclinata rispetto al resto della scocca perché deve integrare il comparto relativo a fotocamera e proiettore laser. Mancando uno schermo, l'unico modo per interagirvi è utilizzando i comandi vocali, dopodiché posizionare il palmo della mano davanti per proiettarvi sopra le informazioni in corso in stile Star Trek.

L'azienda ha confermato che Humane AI Pin è un prodotto indipendente che non richiede di essere accoppiato allo smartphone. Merito dello Snapdragon AR Gen 1, il SoC che rende possibile questa sua autonomia anche lato connettività. I dubbi sono ancora tanti, complice anche il velo di mistero che Humane sta preservando attorno ad AI Pin, ma il 9 novembre si terrà l'evento in cui dovremmo scoprire tutto. Nel frattempo, un altro celebre ex Apple si sta muovendo assieme a OpenAI per realizzare “l'iPhone dell'intelligenza artificiale“.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le