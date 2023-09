Saldi autunnali Gearberry: fino a 400€ di sconto sulle migliori bici elettriche!

L'autunno è arrivato anche se al momento non porta con sé la tipica malinconia che segna la fine dell'estate: il tempo è ancora bello, fa caldo ed le occasioni per gite ed avventure non mancano di certo, così come la possibilità di sfruttare una e-bike per gli spostamenti in città. L'arrivo della nuova stagione significa anche il ritorno delle offerte: i saldi autunnali fanno capolino su Gearberry con una montagna di sconti sulle migliori bici elettriche dei brand ENGWE e Fafrees!

Autumn Super Sale Gearberry: al via i saldi autunnali sulle bici elettriche con offerte su Fanfrees ed ENGWE

Crediti: Gearberry

I saldi autunnali di Gearberry ti permettono di risparmiare fino a 400€ sull'acquisto di una nuova bici elettrica: ENGWE e Fafrees sono tra i produttori più prolifici ed affidabili sulla piazza e i loro articoli sono sempre sinonimo di qualità. Non resta che scegliere l'e-bike che più si addice al tuo stile e cominciare a pedalare (ovviamente in modalità assistita)! Se sei un veterano della mobilità green, questa è l'occasione perfetta per mandare in pensione la tua vecchia bici; d'altro canto, se è la prima volta che ti affacci a questo mondo hai la possibilità di acquistare un veicolo di qualità, ad un prezzo ghiotto. La promozione durerà fino al 22 ottobre: un intero mese di sconti, con la possibilità di ricevere una borsa da bici e una catena in regalo (per un valore complessivo di 75€). Insomma, con l'iniziativa Autumn Super Sale di Gearberry spendi meno e ricevi anche degli omaggi utili e convenienti! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tra le migliori occasioni presenti sullo store troviamo Fafrees F20, una soluzione intramontabile per i tuoi spostamenti rapidi ed ecologici. Si tratta di una bici elettrica dotata di un motore brushless da 250W, con una batteria capiente, fino a 80 km di autonomia e pneumatici robusti da 20×3″. Immancabile il display LCD per visualizzare i dettagli della corsa mentre il cambio Shimano a 7 velocità perfette di beneficiare di una guida fluida, all'insegna della comodità (grazie alla sospensione frontale). La bici ha un design step-throu ed un corpo pieghevole: è praticamente perfetta da portare in giro ed è in sconto a soli 949€ (con borsa e catena in regalo)!

Con il modello Fafrees F20 Master si sale di livello: il prezzo è di 1.599€ (utilizzando il codice sconto dedicato), sempre con borsa e catena omaggio, ma le performance aumentano vertiginosamente. Si tratta infatti di una e-bike premium, con un potente motore da 500W, un'autonomia fino a 120 km e pneumatici da 20 x 4″. Il tutto si traduce in un veicolo utile non solo sull'asfalto urbano, ma anche per affrontare strade più impervie. Inoltre il telaio è caratterizzato da una struttura unibody in fibra di carbonio, mentre il display LCD è a colori (per una consultazione ancora più rapida). Infine abbiamo un sistema con doppie sospensioni, frontale e sotto il sellino, in modo da ridurre efficacemente gli urti.

Per concludere, è impossibile non citare ENGWE EP-2 Pro: si tratta di una bici elettrica robusta ed aggressiva, in grado di affrontare ogni sfida grazie al motore da 750W e agli pneumatici da 20 x 4″. Il tutto con una guida comoda e con la praticità di un portapacchi posteriore (utilissimo sia in città che in caso di gite fuori porta). In questo caso il prezzo scende a 949€ con coupon e spedizione EU!

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con Gearberry.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le