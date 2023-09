Android 14 trasforma il vostro Pixel in una webcam per il PC

Tra qualche mese gli smartphone Google Pixel potrebbero trasformarsi in vere e proprie webcam per il PC grazie ad una nuova funzionalità che sarà introdotta in Android 14, il nuovo sistema operativo mobile Made in Mountain View. Il rilascio della prima beta per l'aggiornamento QPR1, infatti, ha svelato che ben presto anche gli smartphone di Google si arricchiranno di una funzione già presente su iPhone.

Con QPR1 il vostro Pixel con Android 14 diventa una webcam

Nei giorni scorsi ha stata ufficialmente pubblicata la prima beta di Android 14 QPR1 e tra le tante funzioni nascoste all'interno di questo aggiornamento c'è anche la possibilità di trasformare il proprio smartphone Google Pixel in una webcam per il PC, proprio come già accade con iPhone e Mac.

Per questa funzione, Google ha scelto lo standard UVC (USB Video Class) che consente il collegamento a qualsiasi tipo di dispositivo, che sia esso un PC con Windows o con Linux, un Chromebook oppure un Mac. Sfruttando le fotocamere del proprio telefono come Webcam sarà possibile ottenere una qualità dell'immagine ben superiore ai dispositivi attualmente in commercio, per delle video-call impeccabili.

Questa nuova funzione sarà disponibile per tutti probabilmente nel mese di dicembre, quando verranno rilasciati ufficialmente Android 14 QPR1 e il relativo Pixel Feature Drop.

