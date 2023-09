Vertu annuncia Metavertu 2: il nuovo smartphone Web3 sta arrivando

Gli appassionati di smartphone più incalliti sicuramente ricorderanno Vertu: si tratta di un brand britannico fondato da Nokia specializzato in smartphone di lusso, dispositivi realizzati con i materiali più pregiati e caratterizzati da design stravaganti. Lo scorso anno la compagnia ha lanciato il primo telefono al mondo basato su Web3 ed ora il secondo capitolo è in dirittura d'arrivo: ecco immagini e dettagli di Metavertu 2.

Vertu anticipa il debutto di Metavertu 2: quali saranno le novità?

Crediti: Vertu

Similmente al primo Metavertu, il nuovo capitolo basa la sua stessa esistenza sul concetto di Web 3. Si tratta quindi di uno smartphone pensato per il mondo delle blockchain, delle criptovalute ed NFT tramite funzioni avanzate che garantiscono la massima sicurezza. Il dispositivo presenta uno spazio criptato dove accedere ai propri wallet, conservare valute ed oggetti digitali ed accedere ad app decentralizzate dedicate alle varie tecnologie Web3. Con il nuovo Metavertu 2, la compagnia ha deciso di continuare a puntare in questo settore.

L'ultimo dispositivo di Vertu è dotato di un chip SE (Secure Element) definito “non hackerabile”, con un livello di crittografica simile a quello delle banche. In questo modo sarà come avere una vera e propria cassaforte virtuale per conservare con la massima sicurezza tutti i propri beni e dati. Inoltre il dispositivo è dotato del sistema proprietario DOS, basato su Android ma decentralizzato.

Crediti: Vertu

Un'altra novità è il sistema di identificazione I-DID, che lega il numero IMEI agli identificatori decentralizzati DID: in questo modo viene eliminata la necessità di registrarsi quando si accede alle dApp Web3. Inoltre il terminale permette di programmare tramite protocolli aperti e fornisce l'accesso alle API per i protocolli Layer 1 e Layer 2. Gli sviluppatori possono anche utilizzare il sistema I-DID per migliorare la sicurezza oltre che pubblicare le loro dApp sullo store dedicato.

Al momento mancano ancora i dettagli sulle specifiche e il design è stato mostrato solo in parte. Il look si discosta parecchio dal primo modello, con uno stile che sembra più vicino a quello di un rugged phone. Per la scheda tecnica non possiamo non aspettarci caratteristiche da top (similmente al primo capitolo), come un display AMOLED con refresh rate avanzato, lo Snapdragon 8 Gen 2, il supporto alla ricarica wireless ed una fotocamera di buon livello.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le