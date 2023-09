Su Windows 11 arrivano le passkey: ecco quando sarà possibile utilizzarle

Sempre più compagnie negli ultimi mesi hanno iniziato ad offrire ai propri utenti il supporto ufficiale per le passkey: un nuovo metodo di autenticazione che prevede l'eliminazione delle classiche password in favore di un dispositivo che possa effettivamente verificare la nostra identità. Anche Microsoft, con il prossimo aggiornamento di Windows 11, abbraccerà questa nuova tecnologia che consente di non dover più ricordare le password.

Con Windows 11 23H2 arriva il supporto ufficiale alle passkey

In occasione dell'evento dedicato alla presentazione dei nuovi Surface, Microsoft ha annunciato alcune delle nuove funzioni in arrivo con l'aggiornamento 23H2 di Windows 11. Vi abbiamo già parlato di come l'intelligenza artificiale Copilot farà il suo debutto in questa nuova versione del sistema operativo, ma Windows 11 otterrà anche una funzionalità tanto attesa da molti utenti.

L'aggiornamento 23H2, infatti, introdurrà ufficialmente il supporto alle passkey su Windows 11 tramite il sistema Windows Hello. Per sfruttare le passkey con i loro servizi preferiti, gli utenti dovranno infatti potersi autenticare tramite supporti esterni compatibili con Hello, come per esempio webcam per il riconoscimento facciale oppure lettori di impronte digitali. Molti laptop sfruttano già Windows Hello, mentre per i PC fissi potrebbe essere necessario l'installazione di nuovo hardware.

Grazie alla nuova versione in arrivo il 26 settembre, quindi, il proprio PC con Windows 11 sarà in grado di creare, gestire ed immagazzinare le passkey, andando a supportare quello che si spera possa diventare un nuovo standard per l'autenticazione.

