Surface Laptop Studio 2, Go 4 e Go 3 ufficiali: specifiche e prezzi dei nuovi PC Microsoft

Dopo essere stati rivelati prima del tempo, Microsoft ha ufficialmente presentato Surface Laptop Studio 2, Go 4 e Go 3, i tre nuovi capitoli della gamma Surface. Lanciati nell'evento di New York delle scorse ore, vediamo quali sono le rispettive novità, fra specifiche tecniche e prezzi di vendita.

Microsoft presenta i nuovi Surface Laptop Studio 2, Go 4 e Go 3

Surface Laptop Studio 2

Rispetto al suo predecessore, Surface Laptop Studio 2 rappresenta un miglioramento incrementale senza grandi stravolgimenti, regola che vedremo valere anche per altri nuovi modelli. Ha uno schermo PixelSense Flow touch da 14,4″ (2.400 x 1.600 pixel) in 3:2 con densità di 200 PPI, refresh rate a 120 Hz, HDR Vesa 400, luminosità fino a 650 nits, e protezione Gorilla Glass 5. Lo schermo è inserito in una scocca, con tastiera retroilluminata touchpad Microsoft Precision Haptic, le cui principali novità sono l'aggiunta di due elementi più che graditi: il lettore schede microSD e la porta USB-A.

La piattaforma hardware è quella Intel Core i7 in versioni 13700H o 13800H, con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6 GB o RTX 4060 da 8 GB. Per quanto riguarda i tagli di memoria, sono da 16/32/64 GB di RAM LPDDR5x e 512 GB/1/2 TB di SSD PCIe Gen 4 (sostituibile), dando l'addio al taglio da 256 GB. È stata data attenzione anche all'NPU Intel Movidius Gen 3 3700VC, che con funzionalità AI come quelle di Photoshop promette prestazioni AI raddoppiate rispetto ad Apple M2 Max.

Il resto delle specifiche include webcam 1080p con Windows Hello 2.0, speaker Quad Omnisonic con Dolby Atmos, 2 microfoni Far-Field, reparto I/O comprensivo di USB-A 3.1, 2 x USB-C 4.0 con Thunderbolt 4, DisplayPort e PowerDelivery, slot microSD, ingresso mini-jack e Surface Connect, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e una batteria che promette fino a 19 ore d'autonomia (che scende a 16 usando la GPU NVIDIA).

Surface Laptop Go 4 e Go 3

C'è poi Surface Laptop Go 3, anch'esso un refresh minore con schermo PixelSense da 12,4″ (1.536 x 1.024 pixel) in 3:2 con densità di 148 PPI e luminosità di 320 nits. S basa su Intel Core i5-1235U, coadiuvato da GPU integrata Intel Iris Xe, 8/16 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di memoria UFS o SSD. Ci sono USB-A 3.1, USB-C 3.2 con DisplayPort, ingresso mini-jack e Surface Connect, webcam 720p, due microfoni FarField, speaker OmniSonic con Dolby Audio Premium, connettività WiFi 6E e Bluetooth 5.1 e un'autonomia fino a 15 ore.

Chiudiamo con Surface Laptop Go 4, rivolto esclusivamente alla clientela business, con schermo PixelSense touch da 10,5″ (1.920 x 1.280 pixel) in 3:2, piattaforma Intel N200, 8 GB di RAM LPDDR5, 64/128/256 GB di ROM UFS, autonomia fino a 12,5 ore, USB-C 3.1, lettore microSD, ingresso mini-jack e Surface Connect, webcam 1080p, due microfoni FarField e speaker Dolby Audio Premium.

Prezzi e disponibilità

Surface Laptop Studio 2 è disponibile in Italia a partire da 2.259€ per la versione 16/512 GB, salendo a 2.739€ per quella con RTX 4050 e 3.219€ per quella da 32 GB/1 TB con RTX 4050.

Surface Laptop Go 3 è disponibile in Italia a partire da 909€ per la versione 8/256 GB con SSD e 1.159€ per quella da 16/256 GB con SSD.

