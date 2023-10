Lo spot “Passa a Pixel” trapela online: nuove immagini per l’AI di Google Pixel 8

Nuovo giorno, altro leak: sembra davvero non esserci pace per Google Pixel 8 di cui ormai si sa veramente tutto da diverse settimane. La presentazione ufficiale si terrà soltanto tra due giorni, ma in queste ore è trapelato in rete il nuovo spot “Passa a Pixel” che illustra alcune delle peculiarità del nuovo smartphone di Google, tra cui anche la funzione con intelligenza artificiale Best Take.

Una prima occhiata alla funzione Best Take grazie al nuovo spot di Google Pixel 8

Il filmato si apre mettendo in risalto la semplicità con cui si possono passare tutti i propri dati dal precedente smartphone al nuovo Pixel 8 di Google, ma il fulcro dello spot sono sicuramente le nuove funzionalità legate all'intelligenza artificiale come Magic Eraser, già disponibile su Google Foto e Pixel 7, e l'inedita modalità Best Take che consente di modificare automaticamente i volti nelle foto per mostrare sempre il profilo migliore.

Lo spot mostra anche le funzionalità di sicurezza di Pixel 8 e la possibilità di ricevere nuovi aggiornamenti e funzioni grazie ai periodici Pixel Feature Drop. Il filmato è visualizzabile su Twitter tramite l'account di MysteryLupin, l'autore di questo ennesimo leak del nuovo smartphone di Google.

Negli ultimi giorni è arrivato anche un teaser a tema horror che prova a prendere in giro iPhone, ma la presentazione ufficiale è attesa soltanto per il prossimo 4 ottobre.

