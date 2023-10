Questa non è una sneaker tech, ma un PC da gaming!

No, non si tratta di uno scherzo e a distanza di un po' di tempo dal primo avvistamento il PC da gaming a forma di scarpa del brand taiwanese è in vendita. Cooler Master ha lanciato sul mercato Sneaker X, un computer per appassionati di gaming che hanno anche la fissa per le sneaker: l'azienda ha svelato caratteristiche e prezzo e di certo non si tratta di una novità economica!

Cooler Master presenta Sneaker X, un PC da gaming ispirato alle scarpe sportive | Caratteristiche e prezzo

Crediti: Cooler Master

L'idea dietro Cooler Master Sneaker X è tanto semplice quando brillante: un PC da gaming dotato di un case a forma di sneaker. Un formato non per tutti ma che di certo stuzzicherà sia gli appassionati di scarpe che gli utenti in cerca di un dispositivo diverso dal solito, un accessorio utile per giocare ma anche da tenere in bella mostra. Il design è opera del modder JMDF ed è stato esposto per la prima volta alla “Case Mod World Series 2020” ed ora è finalmente disponibile per tutti (in particolare per chi è pronto a sborsare una cifra tutt'altro che esigua). La custodia del PC da gaming è curata fin nei minimi dettagli con luci, un sistema di raffreddamento al liquido, colori sgargianti e nessuna rinuncia lato tecnico.

Crediti: Cooler Master

Sneaker X, infatti, punta in alto: il terminale è disponibile in quattro configurazioni ed utilizza processori AMD ed Intel. In tutti casi sono presenti schede grafiche GeForce RTX 4070Ti oppure RTX 4080, con 32 GB di RAM DDR5 e 2 TB di storage. Oltre al già citato sistema al liquido è presente una ventola laterale con LED RGB e non mancano vari fori dedicati al passaggio dell'aria.

Crediti: Cooler Master

Come anticipato anche poco sopra, il prezzo di Cooler Master Sneaker X non è economico: si parte da 3.499€ per le versioni con AMD Ryzen 7 7800X3D e Intel Core i7-13700K, in entrambi i casi con Nvidia GeForce RTX 4070TI 16 GB OC Edition. Le varianti top montano processori AMD Ryzen 9 7950X3D e Intel Core i9-13900K, con GeForce RTX 4080, rispettivamente al prezzo di 4.699€ e 4.499€. Per maggiori dettagli potete dare un'occhiata al sito ufficiale europeo.

