Samsung Galaxy S24 Ultra: display piatto, il motivo si chiama Z Fold 6

Con qualche mese d'anticipo, le immagini render trapelate in rete ci hanno confermato che Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un display piatto. Non sarà l'unico, perché sempre i render ci dicono che accadrà lo stesso per S24 ed S24+. Per la prossima generazione di top di gamma, infatti, la compagnia sud coreana ha scelto di adottare un nuovo approccio allo schermo, abbandonando le linee curve che per tanti anni l'hanno accompagnata. E per l'occasione, un noto leaker di settore ha voluto spiegato l'apparente motivo di questa decisione.

Galaxy S24 Ultra e Z Fold 6: più uniformità per Samsung, addio agli schermi curvi

Why is Samsung discontinuing the edge display on the S24 Ultra? Many people believe it’s mainly for cost-saving reasons, which is indeed one of the factors. However, the core reason is the change in the aspect ratio of the front display on the Fold 6. Samsung aims to create a… pic.twitter.com/9rdoQamZ4d — Revegnus (@Tech_Reve) September 30, 2023

Possono esserci diversi motivi per cui scegliere che i tre smartphone della serie Samsung Galaxy S24 non abbiano più la curvatura del display. Prima di tutto l'ergonomia, perché avere un frame laterale piatto permette di impugnare meglio il telefono senza rischiare che cada dalle mani; c'è poi il fattore economico, perché un vetro curvo tende a costare leggermente di più di uno piatto. Inoltre, ciò potrebbe aver contribuito alla riduzione delle cornici prevista per i prossimi modelli della famiglia Samsung Galaxy.

La spiegazione del leaker Revegnus è però inaspettata, perché trova un diretto collegamento con il futuro Samsung Galaxy Z Fold 6. Oltre ai succitati fattori, l'azienda avrebbe scelto di utilizzare uno schermo piatto per avere un design coerente anche sotto il profilo del display, che avrebbe così proporzioni su tutta la gamma Galaxy, pieghevoli compresi. Una scelta che sarebbe sensata per la filosofia di Samsung, che da qualche anno a questa parte ha deciso di uniformare il look fra tutti gli smartphone.

