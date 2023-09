S24, S24+ e S24 Ultra: cornici più strette di iPhone 15 Pro, dubbi per l’Ultra

Aggiornamento 29/09: nuovi dettagli sulle cornici della serie S24, li trovate nell'articolo.

Quello delle cornici è un argomento che tende ad accendere gli animi della community tech, soprattutto quando si parla di smartphone come i prossimi Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. Storicamente, l'azienda sud-coreana è in prima linea nell'evoluzione degli schermi, essendo anche quella che produce i pannelli che troviamo sui top di gamma della concorrenza. Se si parla di cornici, inizialmente si ipotizzava che la serie S24 potesse rappresentare un passo indietro, ma forse non andrà così, anzi.

Un leaker svela come sarebbero fatti i display di Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra

Galaxy S24 series comparison pic.twitter.com/1tv0vfGTvH — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 31, 2023

Ice Universe è molto attivo su X sotto due aspetti: quello delle animazioni software e quello delle cornici, elogiando quelle aziende che investono molto ottimizzando questi elementi. Sulla base di immagini render e specifiche trapelate in rete, ecco quali sarebbero le dimensioni dei tre modelli:

Samsung Galaxy S23 146,3 × 70,9 × 7,6 mm – 168 g – 6,1″

Samsung Galaxy S24 147 × 70,6 × 7,6 mm – 168 g – 6,2″

Samsung Galaxy S23+ 157,8 × 76,2 × 7,6 mm – 196 g – 6,6″

Samsung Galaxy S24+ 158,5 × 75,9 × 7,7 mm – 195 g – 6,7″

Samsung Galaxy S23 Ultra 163,4 × 78,1 × 8,9 mm – 234 g – 6,8″

Samsung Galaxy S24 Ultra 162,3 × 79 × 8,6 mm – 233 g – 6,8″



Come vociferato a più riprese, la serie S24 dirà addio alle curve in favore di un profilo piatto, il ché potrebbe aver aiuto per la presenza di cornici più piccole e simmetriche. Su S24 ed S24+ avrebbero un ingombro di 2,5 mm, di cui 1,5 mm per schermo e 1 mm per la scocca; su iPhone 15 Pro, elogiato per un ingombro ridotto, misurano invece 2,7 mm.

The bezel of S24 and S24+ are narrower than the iPhone 15 Pro series.Bezel totals 2.5mm, of which the screen bezel is about 1.5 mmOr narrower.The iPhone15 Pro screen bezel is 1.7mm, and the total bezel is about 2.7mm, that's it. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 29, 2023

L'impressione è che però S24 Ultra sia peggiore di S24 ed S24+ nell'impostazione dello schermo. L'abbandono delle curve, dopo la riduzione delle curvature dei display già attuata da Samsung sui top di gamma di scorsa generazione, potrebbe contribuire alla percezione visiva delle cornici, apparendo più evidenti rispetto agli altri modelli..

Sovrapponendo l'immagine render di Samsung Galaxy S24+ a quella di S24 Ultra, scopriamo che il problema non sarebbe nella cornice del display (la parte nera, per intenderci), ma nella scocca dello smartphone. Mentre le cornici risultano essere identiche, così non è per il telaio dove si incastona lo schermo, che sulla variante Ultra risulta più spesso, restituendo una percezione visiva più ingombrante, specialmente nella probabile colorazione Nera.

Volendo parlare di millimetri, Ice Universe indica dimensioni pari a 3 mm per le cornici sopra e sotto e di 3,42 mm per quelle laterali di Samsung Galaxy S24 Ultra, paragonandolo a un prodotto mid-range quale Galaxy A54. Il risultato sarebbe un rapporto schermo-scocca dell'88% simile a quella della serie S10 (88,3%) e inferiore a quello di S20 Ultra (89,9%), S21 Ultra (89,8%), S22 Ultra (90,2%) ed S23 Ultra (89,9%).

According to the available data, the width of the S24 Ultra bezel (middle frame bezel + screen bezel) has broken a new record, reaching 3.42mm, which is about the same as the Galaxy A54.

Left: 3.42mm, Right: 3.42mm. Top: 3.0mm. Bottom 3.0mm (if symmetrical)

The screen-to-body… pic.twitter.com/ncUONRrJnE — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 23, 2023

Tuttavia, aspettiamo a gridare allo “scandalo”, perché lo stesso Ice Universe afferma di non essere sicuro al 100% di questi dati e di “sperare che sia un'informazione sbagliata“. Fatto sta che, contrariamente a quanto inizialmente previsto, il lancio della serie Samsung Galaxy S24 avverrebbe prima del previsto, pertanto non dovremo aspettare ancora molto per scoprirlo definitivamente.

