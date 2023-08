Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: scheda tecnica, prezzo e data

Volete rimanere aggiornati sulle ultime notizie trapelate sulla prossima linea top di gamma composta da Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra? Come ogni anni, anche il 2024 porterà con sé i flagship della compagnia sud-coreana, su cui abbiamo già diverse informazioni grazie a quanto fatto trapelare da insider e leaker del settore. Tre smartphone che, ancora una volta, non sembrerebbero voler rivoluzionare quanto assestato con gli attuali modelli, ponendosi piuttosto come aggiornamenti incrementali.

Tutto quello che sappiamo su Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra

Design e display

Crediti: Samsung (serie Galaxy S23)

Come spiegato in questo video-editoriale, Samsung ha intrapreso un percorso di omogeneità estetica fra i suoi smartphone, e la serie Galaxy S24 non dovrebbe fare differenze. Il look visivo dovrebbe rimanere sostanzialmente lo stesso, con gli angoli arrotondati di S24 e S24+ e il profilo più squadrato di S24 Ultra. Cambierebbero invece i materiali, con i due modelli base e Plus sempre con frame in alluminio Armor ma con l'Ultra che sfoggerebbe una scocca in titanio.

Parlando di schermi, per tutti e tre i modelli si suggerisce una riduzione delle cornici ma soprattutto l'adozione della tecnologia LTPO anche su S24 ed S24+. Così facendo, anch'essi godrebbero dei vantaggi energetici di avere un refresh rate dinamico, potendo scendere fino a 1 Hz in quei contesti in cui non serve alzarlo e risparmiare autonomia; fra l'altro, si vocifera che da 120 si dovrebbe salire a 144 Hz, aumentando ulteriormente la fluidità.

Questi progressi sarebbero consentiti anche dall'utilizzo dei nuovi pannelli proprietari AMOLED M13, che rispetto alla dodicesima generazione avrebbe una migliore qualità ma sarebbe anche più efficiente nei consumi energetici.

Specifiche tecniche

Il più grande dubbio attorno alla serie Samsung Galaxy S24 è quello relativo al System-on-a-Chip. Dopo anni di dualismo Snapdragon/Exynos, con la serie S23 si è preferito optare per lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ma con la serie S24 ci sarebbe un ritorno alle origini. Si vocifera quindi che in alcuni mercati sarebbero disponibili in versione Snapdragon 8 Gen 3, mentre in altri (Italia compresa) in quella Exynos 2400.

Entrambi i SoC sarebbero realizzati con processo produttivo a 4 nm, ma il SoC Qualcomm si affiderebbe agli impianti di TSMC (processo N4P) mentre quello Exynos a quelli di Samsung (processo 4LPP+). Da un lato avremmo quindi un SoC Snapdragon con CPU octa-core Cortex-X4 fino a 3,7 GHz, mentre dall'altro un SoC Exynos con CPU deca-core così composta: 1 core Cortex-X4 a 3,1 GHz + 2 core Cortex-A720 a 2,9 GHz + 3 core Cortex-A720 a 2,6 GHz + 4 core Cortex-A520 a 1,8 GHz.

High Score :



ST : 1711

MT : 6967 https://t.co/RMm81iMSRc — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) April 23, 2023

Il SoC proprietario avrebbe dalla sua anche una nuova GPU Samsung Xclipse 940 nuovamente realizzata in collaborazione con AMD, dotata di architettura RDNA2 e 12 CU (Computer Unit). Samsung avrebbe anche deciso di eliminare il taglio 8/128 GB, partendo come taglio base da 12/256 GB fino ad arrivare a quello top da 16 GB/1 TB per il modello Ultra. Le restanti specifiche includono memorie RAM LPDDR5X e ROM UFS 4.0, modem 5G NR Sub-6GHz a 5,1 Gbps e mmWave a 7,35 Gbps e GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, oltre all'aggiunta della comunicazione satellitare.

Sono attese novità anche per il comparto batterie, con S24+ che passerebbe a 4.900 mAh, probabilmente grazie all'utilizzo delle nuove batterie a stato solido. Sul modello Ultra la capacità sarebbe invece di 5.000 mAh ma con una ricarica più rapida, salendo da 45 a 65W.

Fotocamera

Ogni volta che si parla di top di gamma Samsung, molti dei rumor si concentrano sul comparto della fotocamera. Finora non abbiamo dettagli sui modelli base e Plus, mentre per S24 Ultra sappiamo che dovrebbe conservare sensore proprietario Samsung HP2 da 200 MP, ultra-grandangolare Sony IMX564 da 12 MP e una coppia di teleobiettivi, di cui uno Sony IMX754 con struttura periscopiale 10x. La vera incognita è il teleobiettivo intermedio: c'è chi dice che sarà un inedito Sony IMX754+ con zoom 5x, ma c'è chi dice invece che sarà un nuovo sensore da 50 MP ma sempre con zoom 3x. Sembra praticamente svanita l'ipotesi trapelata in precedenza, secondo cui Samsung avrebbe potuto introdurre la tecnologia di zoom continuo.

Prezzo e disponibilità

Non sappiamo ancora i prezzi e non c'è ancora una data ufficiale di presentazione per la serie Samsung Galaxy S24, anche se quasi sicuramente il periodo utile sarà quello di febbraio 2024.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le