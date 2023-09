Samsung Galaxy S24 Ultra si mostra per la prima volta, grazie ad Onleaks

Nelle scorse ore il buon Onleaks ha pubblicato le prime immagini render dedicate al prossimo S24, ma ora ha alzato ulteriormente il tiro. A distanza di pochissimo ecco fare capolino anche il fratello maggiore Samsung Galaxy S24 Ultra, il modello di punta della gamma: andiamo a guardare più da vicino il probabile design, a confronto anche con l'attuale S23 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra nelle immagini render di Onleaks: ecco com'è fatto il prossimo super flagship

S23 Ultra – Crediti: Samsung

Se Samsung Galaxy S24 ha optato per un leggero cambio di look, con dei bordi squadrati in stile iPhone, il modello Ultra non sembra presentare grandi novità. Il design del dispositivo ricalca quanto visto con l'attuale Galaxy S23 Ultra anche se non mancano delle migliorie estetiche. Rispetto a quanto rivelato di recente dal leaker Ice Universe (che parla di cornici leggermente pronunciate), i render di Onleaks mostrano dei bordi ottimizzati su quattro lati. A detta dell'insider si tratterebbe delle cornici più ristrette mai viste su uno smartphone, con un aspetto simmetrico, uno schermo da 6,8″ WQHD+ e dimensioni tutto sommato compatte (162,3 x 79 x 8,7 mm).

Galaxy S24 Ultra – Crediti: Onleaks

Ovviamente non mancherà una Quad Camera principale, così come il supporto alla S-Pen (con un alloggiamento dedicato). Come per il modello S24 troviamo un'antenna UWB. Inoltre, secondo Onleaks, avremo una scocca in titanio con un peso complessivo di 233 grammi. Non mancherebbe una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W.

Galaxy S24 Ultra – Crediti: Onleaks

Continuando con le specifiche il chipset dovrebbe essere il prossimo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm mentre il comparto fotografico farebbe affidamento su un sensore principale da 200 MP, accompagnato da un teleobiettivo con zoom 3X da 50 MP. Samsung Galaxy S24 Ultra e il resto della gamma dovrebbero fare capolino nei primi mesi del 2024: secondo varie voci il lancio avverrà prima del solito, già a gennaio. Volete saperne di più sulla nuova serie di top? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak trapelati finora!

