Il display di iPhone 15 sarà di Samsung, ma quello di S24 sarà migliore

Negli ultimi anni, Samsung è stata criticata per tenere il freno a mano tirato sui propri smartphone, e il sentore è che ciò possa nuovamente accadere con la serie Galaxy S24. Si pensi alla luminosità: modelli come Xiaomi 13 toccano i 1.900 nits, iPhone 14 Pro i 2.000 nits e OPPO Find X6 Pro i 2.500 nits, quando Galaxy S23 Ultra si ferma a “soli” 1.750 nits nonostante Xiaomi, Apple e OPPO utilizzino schermi prodotti e forniti dalla stessa compagnia sud-coreana, lasciando quindi che siano gli altri produttori a portare sul piatto le tecnologie più recenti.

Le nuove tecnologie renderanno migliore il pannello dello schermo della serie Samsung Galaxy S24

Crediti: Samsung

Tuttavia, anche se il pannello di iPhone 14 Pro sembrava essere più avanzato di quello di Samsung Galaxy S23 Ultra, ulteriori indagini hanno dimostrato che il pannello usato da Samsung è più energicamente efficiente. Detto questo, si vocifera che la serie Samsung Galaxy S24 passerà dalla tecnologia M12 a quella M13, cioè la tecnologia AMOLED di 13° generazione che muoverà i pannelli dei prossimi top di gamma.

Dopo aver esordito sulla serie iPhone 14, la tecnologia M12 è stata successivamente usata su Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 e sarà reiterata da Apple sulla serie iPhone 15. Al contrario, la tecnologia M13 renderà gli schermi di S24 più avanzati in quanto più sottili, di maggiore qualità visiva e meno energivori e impattanti sull'autonomia. In termini di display, questa non sarà l'unica novità di S24, con refresh rate più alto e con i modelli più economici che abbracceranno la matrice LTPO.

