Samsung Galaxy Ring: l’anello smart potrebbe avere un nome insolito

Aggiornamento 23/08: a distanza di alcune settimane dalle ultime novità si torna a parlare dell'anello smart di Samsung, questa volta con una certificazione che potrebbe aver svelato il nome commerciale del dispositivo. Trovate tutti i dettagli e i nuovi indizi direttamente all'interno dell'articolo.

Il futuro del mondo tech sembra puntare sempre più in direzione degli occhiali smart AR: presto potrebbero diventare una realtà consumer, come dimostra l'impegno di molteplici brand (tra cui TCL e Xiaomi, con due dispositivi presenti al MWC 2023), senza contare Apple Vision Pro (una vera belva, con grandi promesse). Nel frattempo comincia a farsi spazio anche un'altra tipologia di prodotti. Se n'è parlato in varie occasioni ma non c'è stato ancora nulla di concreto da parte dei vari brand asiatici (e non): Samsung sta pensando a Galaxy Ring, un anello smart utile per il fitness e la salute (in stile Oura Ring).

Samsung registra il nome Galaxy Ring (e non solo): l'anello smart sta arrivando

Il nuovo dispositivo di Samsung è stato avvistato come marchio registrato. Il colosso tecnologico sudcoreano ha depositato il nome Galaxy Ring, classificato come “dispositivo intelligente per misurare gli indicatori di salute e il sonno, sotto forma di anello”. La tipologia di prodotto è abbastanza esplicita. In realtà si parla già da tempo di un possibile anello smart di Samsung: le indiscrezioni più recenti risalgono ad ottobre 2022, mentre nel 2020 un brevetto mostrava una soluzione diversa, in grado di fornire ricarica wireless.

Probabilmente Samsung ha messo da parte le tecnologie più particolari, per puntare sul settore legato al fitness e alla salute (similmente a Oura Ring). Comunque, almeno per ora non ci sono dettagli su design e caratteristiche del misterioso Samsung Galaxy Ring.

A proposito di marchi registrati, oltre a quello del presunto anello abbiamo anche Samsung Galaxy Glasses: probabilmente si tratta del nome commerciale dei primi occhiali smart XR del brand, anticipati durante l'evento Unpacked di febbraio.

L'anello smart di Samsung è in fase di (pre) sviluppo

Crediti: brevetto Samsung (una combinazione di anello e occhiali smart)

Dopo aver parlato del nome emergono delle novità in merito alla produzione del futuro dispositivo smart di Samsung. La sfida principale di Galaxy Ring, ovviamente, sta nelle dimensioni: si tratta di sviluppare un wearable con componenti interni minuscoli. Secondo le ultime novità sembra che sarà la casa giapponese Meiko ad occuparsi del PCB (circuito stampato) a bordo del dispositivo. Si tratta della stessa compagnia che ha fornito i componenti PCB HDI per la serie Galaxy S23.

Crediti: Reddit (via Sammobile)

Inoltre a inizio mese un utente di Reddit ha scoperto un altro dettaglio importante: la versione beta 6.24.1.023 di Samsung Health ha introdotto tra le sue funzionalità il “Ring Support“. Tirando le somme, tutti gli indizi portano verso lo sviluppo di Samsung Galaxy Ring, anche se ovviamente si tratta solo di indiscrezioni. Secondo il report più recente, il dispositivo avrebbe attraversato la fase di pre-sviluppo, ossia quella fase che porterà poi alla creazione di un prototipo (e da questo si deciderà se procedere o meno con la produzione in serie).

Samsung Galaxy Ring verso la produzione di massa?

Crediti: Oura

La versione finale dell'inedito Samsung Galaxy Ring potrebbe essere molto vicina: continuano ad arrivare novità direttamente dalla Corea e secondo un ultimo report la compagnia avrebbe terminato la fase di pre-sviluppo ed ora sarebbe alla prese con la realizzazione di uno o più prototipi. Ai ritmi attuali, stando a quanto riportato da fonti interne, addirittura si potrebbe arrivare alla fase di produzione di massa già nel corso del mese di agosto. La decisione arrivare dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Tuttavia l'inizio della produzione non significa necessariamente che il dispositivo arriverà quest'anno.

Samsung, similmente a quanto avviene con i dispositivi della gamma Galaxy Watch, necessità di varie certificazioni di tipo “medico” (visto che parliamo di prodotti che legati alla salute e al fitness). In realtà per questo tipo di licenze le tempistiche sono abbastanza lunghe: si parla di un periodo compreso tra i 10 e i 12 mesi. Di conseguenza, l'anello smart di Samsung dovrebbe debuttare durante il 2024 (magari nel periodo estivo, con queste tempistiche sembra improbabile un lancio insieme alla serie Galaxy S24).

Quale sarà il nome del primo anello smart di Samsung?

Crediti: Sammobile Crediti: Sammobile

Mentre il presunto dispositivo smart di Samsung si avvia verso la produzione (o almeno così si vocifera) arriva un cambio di rotta per quanto riguarda il possibile nome commerciale. Il colosso tecnologico asiatico ha registrato una nuova proprietà intellettuale nel Regno Unito: si tratta del nome Samsung Curio, con tanto di classificazione di “Classe 9”. Questa comprende proprio la categoria degli anelli smart e software per gli stessi. La domanda per il nuovo marchio è stata effettuata il 22 agosto: si tratta quindi di un documento freschissimo. Oltre all'elemento chimico, Curio è un'abbreviazione di curiosity e sta ad indicare un qualcosa di insolito ed intrigante.

Ovviamente non è dato di sapere se questo sarà davvero il nome commerciale del primo anello smart del brand. Certo, Samsung Galaxy Ring (il nome registrato in precedenza) è sicuramente molto più adatto e nello spirito della casa asiatica. Tuttavia l'ultima parola spetta al colosso tech (magari opterà per una terza scelta non ancora trapelata). Galaxy Ring o Curio: voi quale nome preferireste?

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le