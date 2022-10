Smart ring: il mercato è in crescita e Samsung potrebbe presto lanciarne uno

Il mercato degli smart ring è destinato a crescere di 27.69 milioni di dollari entro i prossimi quattro anni, con un tasso di crescita annuale composto del 20.89%, secondo le previsioni. Le cause del successo sono da riscontrare nell'utilità di questi dispositivi che, per quanto piccoli, riescono a racchiudere una varietà di funzioni molto utili. Tra quelle indispensabili: pagamenti contactless, monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno e avvisi di notifica.

Il mercato degli indossabili è dominato da aziende come Apple, Garmin, Fitbit e Samsung, e proprio quest'ultima potrebbe in un futuro non molto lontano lanciare il suo primo anello intelligente.

Samsung starebbe lavorando ad uno smart ring

Lo scorso anno, Samsung ha depositato un brevetto all'USPTO (United States Patent and Trademark Office) per un anello intelligente dotato di un cardiofrequenzimetro ottico e un sensore ECG per l'elettrocardiogramma, che avrebbe potuto essere utilizzato anche per controllare uno smartphone, un tablet o una TV.

Ora, stando a quanto riportato dalla fonte, Samsung avrebbe iniziato a lavorare ad uno smart ring, ovvero un anello intelligente che può essere indossato per monitorare l'attività fisica e la salute. Nel realizzare questo dispositivo, il colosso coreano starebbe collaborando con più aziende per lo sviluppo delle parti e dei moduli necessari.

Al momento, purtroppo, non si hanno ulteriori informazioni a riguardo, né sappiamo quando effettivamente Samsung possa rilasciare questo presunto smart ring. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il