Motorola svela il suo rollable: compatto e utilissimo

La tecnologia vista sugli smartphone arrotolabili non è di certo una novità, con OPPO, LG e altri brand che ci hanno mostrato i loro prototipi. Ma forse il rollable di Motorola è quello che possiamo definire più vicino alla realtà, con forme più compatte e più vicine a quelle di un telefono.

Motorola Rollable: tutti i segreti del prototipo del brand

L'arrotolabile di Motorola è stato presentato alla kermesse Lenovo Tech World 2022, insieme ad altre tecnologie dello stesso tipo ma su dispositivi diversi. Prendendo nello specifico lo smartphone però, abbiamo sicuramente succose novità. La prima è la sua forma compatta, in quanto si presenta decisamente più piccolo di altri modelli mostrati dai competitor. Ovviamente, il pannello è OLED.

Anche in fase allungamento però, il dispositivo resta della grandezza di uno smartphone candybar e non quindi esteso quanto, ad esempio, un foldable. Come ci spiega il Vice Presidente di Motorola, Luca Rossi, l'estensione non avviene in via automatica o comunque in momenti in cui non è utile, bensì può estendersi nel caso stessimo guardando video e si ritrae quando ci serve come semplice telefono. Insomma, l'impressione è che il brand abbia già inquadrato come renderlo appetibile al mercato.

Purtroppo, proprio nel merito di un lancio sul mercato, non ci sono indicazioni precise, ma se siamo a questo punto, non è escluso che nei prossimi due anni possa finalmente arrivare anche questa soluzione.

