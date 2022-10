OnePlus 11: specifiche trapelate, fra display e fotocamera

Nelle ultime ore sono apparse online nuove indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del nuovo OnePlus 11, smartphone top di gamma che dovrebbe essere lanciato sul mercato entro la fine del 2022. Nei giorni scorsi abbiamo potuto osservare come si stiano diffondendo in rete le prime informazioni sul nuovo flagship OnePlus: sembrerebbe infatti che il nuovo modello possa abbandonare la nomenclatura “Pro” in favore di un nome più semplice e pulito come “OnePlus 11”.

OnePlus 11: trapelano in rete le prime specifiche tecniche

Oggi, invece, arrivano nuove possibili informazioni da alcuni noti insider, molto attivi sulla piattaforma social Weibo. Le indiscrezioni raccontano di uno schermo 2K con risoluzione da 3.216 x 1.440 pixel, probabilmente da 6,7″ a 120 Hz, con bordi curvi e il foro per la fotocamera frontale posizionato nell'angolo alto a sinistra anziché centrale. Tutti dettagli che si sposano con le immagini render precedentemente comparse in rete dello smartphone.

OnePlus 10T

Se nel comparto del display non sembrano esserci novità sostanziale, sarebbe ben diversa la situazione per quanto riguarda il comparto fotografico. OnePlus 11 sarebbe nuovamente dotato di un sistema a tripla fotocamera, questa volta composta da un sensore principale da 50 MP, in aggiunta a una lente ultra-grandangolare da 48 MP e un inedito teleobiettivo da 32 MP.

Per avere informazioni ufficiali bisognerà attendere probabilmente ancora qualche settimana, ma sembra che OnePlus stia lavorando anche ad un'inedita versione 11R.

