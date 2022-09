OnePlus 11R spunta sul web: primi dettagli sulle specifiche

OnePlus sta iniziando, passo dopo passo, a configurare la propria line up di smartphone per il 2023 e se già abbiamo appreso novità sul modello 11 Pro, adesso è tempo di un nuovo modello medio-top gamma. Si parla infatti di OnePlus 11R del gemello del primo modello della serie Ace sembra mostrare specifiche tecniche di ottimo livello, che vi raccontiamo insieme alle indiscrezioni su prezzo e data di uscita.

OnePlus 11R: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Come si presenterebbe OnePlus 11R in termini di design? Purtroppo, non abbiamo indicazioni in merito a quello che potrebbe essere il form factor di questo smartphone, ma possiamo immaginare un'ispirazione alla serie precedente o alla futura serie 11, quindi sicuramente con un bumper particolare.

Passando invece al display, abbiamo indicazioni provenienti dalle informazioni fornite da OnLeaks, che ci parla di una diagonale da 6.7″ AMOLED con una risoluzione Full HD+ (2412 x 1080 pixel), con refresh rate a 120 Hz, in maniera simile al 10R.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il lato hardware è sicuramente quanto di più interessante possiamo trovare per il prossimo OnePlus 11R. Questo perché pare sia presente un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, un enorme upgrade rispetto al Dimensity 8100-MAX visto sul predecessore e al pari del 10T. La memoria dovrebbe essere invece divisa tra 8/16 GB RAM e 128/256 GB di storage. Lato batteria invece troveremmo un modulo da 5.000 mAh con un'interessante ricarica a 100W, che stavolta sarà unico taglio rispetto al precedente che si sdoppiava a 80 e 150W. Il software invece dovrebbe essere la OxygenOS 12 basato su Android 12.

Fotocamera

Anche lato fotocamera abbiamo già qualche indiscrezione per l'11R, visto che si parla di un trittico di sensori con il principale da 50 MP, che non è escluso possa essere lo stesso del 10R, accompagnato da un sensore da 8 MP grandangolare e un 2 MP Macro. La selfie camera, immaginiamo in punch-hole, dovrebbe essere da 16 MP.

OnePlus 11R – Prezzo e data di uscita

Quando arriva, dunque, il modello 11R? Purtroppo al momento non abbiamo indicazioni vere e proprie, ma immaginiamo che, se c'è già qualcosa, non è affatto escluso possa essere lanciato sul mercato già a fine 2022, se non direttamente nel Q1 2023. Quanto al prezzo, ci aspettiamo un range tra i 400€ e i 500€ al cambio, così come è stato per 10R.

