OnePlus 11: chi aspetta il Pro rimarrà deluso

Da quando OnePlus è ufficialmente passata nelle mani di OPPO, ci si è accorti di come sia cambiata la sua strategia di commercializzazione. Oltre ad aver creato ed espanso la serie Nord, ha iniziato a stratificare maggiormente il suo catalogo di fascia alta. Se nei primi anni di esistenza OnePlus contava su pochissimi modelli l'anno, adesso ne ha svariati, anche in base all'area geografica. Se si prende la generazione attuale, abbiamo OnePlus 10 Pro e 10T, ma c'è anche 10R per l'India (più il rumoreggiato 10RT) e la serie Ace per la Cina. In tutto questo marasma di terminali, non esiste alcun OnePlus 10 e non esisterà mai: salvo sorprese impreviste, OnePlus ha deciso di lasciar stare il modello base e concentrarsi su tutti gli altri.

OnePlus 11 Pro non si farà: in arrivo un solo top di gamma annuale?

In tutto ciò, sembra proprio che la strategia di commercializzazione di OnePlus per il prossimo anno possa nuovamente cambiare. Secondo l'ultimo tweet del noto leaker Max Jambor, sempre molto informato sull'azienda, OnePlus 11 Pro non ci sarà e al suo posto sarà lanciato soltanto OnePlus 11.

The upcoming OnePlus Pro model is called OnePlus 11. — Max Jambor (@MaxJmb) October 17, 2022

Nonostante abbia dato questa notizia, l'insider non specifica il perché OnePlus avrebbe deciso di invertire la rotta e lanciare un top di gamma privo della denominazione “Pro”. Una mossa che potrebbe stranire, data la propensione dei brand cinesi a utilizzare molto spesso diciture come Pro, Pro+, Ultra, Max e così via. Fatto sta che, al di là del nome meno altisonante, OnePlus 11 sarebbe a tutti gli effetti il Pro del 2023, pertanto ci si aspetta un top di gamma con tutti i crismi.

