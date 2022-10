Xiaomi 70mai Omni è la prima dash cam a 360° al mondo!

70mai, azienda appartenente all'enorme ecosistema Xiaomi, ha presentato in questi giorni la nuova dash cam Omni. Questo impianto video per l'auto si occupa di registrare qualsiasi cosa avvenga intorno alla vettura, ma offre delle funzioni anche per i più creativi.

Xiaomi 70mai presenta Omni, la prima dash cam in grado di filmare a 360°

La peculiarità di Omni è quella di essere in grado di ruotare a 360° per catturare qualsiasi avvenimento possa coinvolgere la propria auto, avvertendoci del pericolo tramite una notifica sullo smartphone nel caso in cui ci trovassimo lontani da essa. Il sistema di intelligenza artificiale si preoccupa di riconoscere comportamenti sospetti e potenzialmente pericolosi delle persone o oggetti che si avvicinano alla vettura, attivando immediatamente la registrazione.

Come anticipato, questa dash cam di Xiaomi 70mai strizza l'occhio anche ai creator: grazie alla rotazione, infatti è possibile inquadrare i passeggeri per registrare video e vlog. La funzione di timelapse, inoltre, permette di lasciare l'auto ad osservare il tramonto per catturarlo in tutta la sua bellezza. Omni è in grado di registrare video ad una risoluzione massima di 1080p Full HD e 60 fps, sfruttando la nuova tecnologia PureCel Plus-S HDR per registrare immagini nitide anche di notte o in condizioni di poca luce.

Omni di Xiaomi 70mai può essere attualmente preordinata ad un prezzo di lancio di 119$ su Kickstarter, dove il progetto ha già superato la quota di 280.000€ (sui 100.000 richiesti per il progetto) e 1821 sostenitori.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il