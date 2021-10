Oura Ring 3 introduce la misurazione SpO2: riuscirà a mandare in pensione gli smartwatch?

Mentre in panorama dei dispositivi indossabili continua ad arricchirsi di smartwatch e fitness tracker, c'è un dispositivo che continua a puntare verso il futuro, proponendo una soluzione alternativa e comoda: stiamo parlando di Oura Ring 3, nuova versione dell'anello smart del brand finlandese che prova ancora una volta a dare uno scossone al settore con un dispositivo rinnovato e ricco di funzionalità.

Oura Ring 3 è ufficiale: tutto sul rivale degli smartwatch (cinesi e non)

Design e caratteristiche

Nell'ultimo periodo abbiamo parlato tantissimi di dispositivi indossabili, specialmente restando nel campo dei dispositivi cinesi: sono in arrivo sia Redmi Watch 2 che una nuova band Redmi, mentre Xiaomi ha già lanciato in patria il suo Watch Color 2. E come non citare Amazfit GTR 3/3 Pro e GTS 3, ora dotati perfino di un sistema operativo proprietario nuovo di zecca? In quest'oceano sterminato di indossabili prova a farsi strada Oura Ring 3, anello smart che mira a mandare in pensione i “vecchi” smartwatch.

Il wearable ne ha fatta di strada dal primo capitolo ed ora ritorna in forma smagliante, introducendo varie migliorie. Per i meno avvezzi, si tratta di un anello smart in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite Bluetooth, dotato di vari sensori e funzionalità dedicate alla salute e al fitness. Insomma, le stesse caratteristiche di uno smartwatch ma in formato anello.

Il nuovo Oura Ring 3 è dotato di un look elegante ed arriva con un corpo in titanio, nelle colorazioni Silver, Black, Gold e Stealth. A differenza della precedente generazione a questo giro troviamo una sensoristica migliorata: il monitoraggio della frequenza cardiaca è stato ottimizzato ulteriormente ed ora è possibile sfruttare il rilevamento H24. Altra novità degna di nota è l'introduzione del monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ma arriverà tramite aggiornamento software durante il 2022. Idem per le nuove ottimizzazioni per il monitoraggio del sonno: anche in questo caso ci saranno novità nel prossimo anno.

Il resto delle caratteristiche prevede l'impermeabilità e la resistenza alle immersioni fino a 100 metri, un'autonomia compresa tra 4 giorni ed una settimana, il supporto alle app Google ed Apple dedicate alla salute.

Oura Ring 3 – Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, Oura Ring 3 è acquistabile sul sito ufficiale (lo trovate in fonte) a 314€; l'abbonamento ai servizi Oura (sempre per salute e fitness) è di 5.99€ al mese. Acquistando il dispositivo in preordine – le vendite partiranno dal 15 novembre – si riceveranno sei mesi di abbonamento gratis. Insomma, anche se l'anello smart potrebbe sfidare seriamente gli smartwatch al momento si tratta ancora di un prodotto non proprio economico. Voi cosa ne pensate? Lo provereste oppure continuate a preferire il vostro fido watch?

