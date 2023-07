Finalmente: la ricarica di Samsung Galaxy S24 sarà veramente rapida

È dal 2020 che Samsung viene criticata da quella parte di community che desidererebbe avere una ricarica più rapida. A partire dalla serie Galaxy S20, i modelli base e Plus si sono limitati a caricarsi a 25W, con l'Ultra che si è spinto ai 45W. Nel frattempo, brand cinesi si sfidavano per raggiungere la potenza più alta sul mercato, con Xiaomi e OPPO che hanno raggiunto il record dei 300W. Poi con Galaxy S22+ c'è stato un altro passo in avanti, portando la potenza a 45W anche sul modello Plus, ma sarà con la serie Galaxy S24 che ci sarebbe l'avanzamento che tanti attendono.

La ricarica rapida di Samsung Galaxy S24 Ultra aumenterà di potenza: ecco di quanto

Crediti: Samsung

Lo riporta il leaker RGcloudS, che diversi mesi fa affermava che la divisione Samsung SDI avrebbe presentato le batterie 5C fra il 2023 e il 2024, mettendosi in pari con il partner Amperex Technology Limited che già fornisce questo tipo di batterie. Un'attesa dovuta all'attenzione riservata da Samsung al mercato automotive ma che sta per portare i suoi frutti anche nel campo degli smartphone.

Secondo l'insider, i top di gamma Samsung avrebbero batterie attorno ai 5.000 mAh, amperaggio invariato rispetto a S23 Ultra, ma la vera novità sarebbe nella ricarica. Dai 45W attuali si passerebbe a 65W, potenza che sarebbe consentita proprio dall'utilizzo di queste nuove batterie, la cui tecnologia 5C permetterebbe di avere una struttura impilata che migliorerebbe la gestione delle temperature, favorita anche dall'applicazione di gel rinfrescante.

Questo aumento di ricarica potrebbe essere una delle novità principali di una serie Samsung Galaxy S24 che si prospetta povera di novità fotografiche ma che al contempo potrebbe avere il SoC più potente in circolazione.

