Google Pixel Fold riserva ancora soprese: scoperta una funzione inedita

Nonostante il primo foldable di Google sia arrivato sul mercato oramai diverse settimane fa, in questi giorni alcuni utenti si sono accorti di una funzione inclusa nello smartphone che non era mai stata annunciata ufficialmente dalla compagnia di Mountain View. A quanto pare, infatti, Pixel Fold è in grado di sfruttare l'audio spaziale direttamente dagli speaker integrati, senza la necessità di alcuna aggiunta da parte dell'utente.

L'audio spaziale è disponibile anche su Pixel Fold tramite gli speaker integrati

Crediti: 9to5google

Nascosta nelle impostazioni del Google Pixel Fold, c'è un'opzione che permette di attivare l'Audio Spaziale sullo smartphone attraverso l'utilizzo degli altoparlanti integrati. Pixel Fold, infatti, dispone di due driver altoparlanti principali, uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore, posizionati sui lati opposti del dispositivo quando è aperto. Questo porta a una separazione stereo molto più ampia rispetto ai tradizionali smartphone, che di solito sono limitati ad un solo speaker principale.

Google non ha mai ufficializzato la presenza dell'Audio Spaziale, ma una pagina del supporto scoperta dagli utenti su reddit conferma la possibilità di attivare questa particoalre funzione sul foldable. “Su Pixel Fold puoi abilitare l'audio spaziale tramite gli speaker del telefono. Questa funzione permette di ottenere un'esperienza d'ascolto più immersiva, simile a quella con le cuffie“, si legge sulla pagina di Google.

Gli utenti che hanno potuto testare la funzione hanno effettivamente verificato che l'Audio Spaziale viene attivato correttamente attraverso gli speaker integrati, modificando l'audio per renderlo effettivamente più immersivo.

