Xiaomi a 300W: non crederete a quanto è veloce la sua ricarica

In un editoriale di qualche giorno fa scrivevo che “non ci avrebbe messo troppo prima di arrivare a questo incredibile traguardo“, ed ecco che Xiaomi presenta la sua ricarica rapida a 300W. Mentre attendiamo il lancio Global di Realme GT Neo 5 aka GT 3 a 240W, Xiaomi ha nuovamente dimostrato di cosa è in grado di fare quando si parla di evoluzione della ricarica. Lo abbiamo visto di recente, con un Redmi Note 12 Discovery che pur non essendo un top di gamma sfoggia un incredibile ricarica a 210W (anche se i test dicono un'altra cosa), ed è ancora una volta il sub-brand Redmi a essere utilizzato per rendere pubblica quest'ultima innovazione targata Xiaomi.

Xiaomi alza ancora l'asticella: la sua nuova ricarica arriva a 300W di potenza

Lo smartphone mostrato nel video teaser è infatti l'inedita versione Redmi Note 12 Pro+ Magic, dove il “Magic” immaginiamo voglia indicare proprio le capacità della sua ricarica. Grazie a una potenza elevatissima di 300W, infatti, la sua batteria da 4.100 mAh si carica in un tempo a dir poco da record: dallo 0% al 50% in 2 minuti e al 100% in 4 minuti e 54 secondi, abbattendo la soglia dei 5 minuti. Giusto per capirci, un top di gamma come Samsung Galaxy S23 Ultra ci mette circa 70 minuti a caricarsi completamente, Google Pixel 7 Pro ci mette oltre 1 ora e mezzo minuti e infine iPhone 14 Pro Max addirittura 2 ore.

Per raggiungere questo traguardo, Xiaomi ha messo in atto varie innovazioni: in primis il caricatore Dual GaN 4th Gen, la cui rinnovata pompa di carica gode di un efficienza pari al 98%. La nuova architettura 6:2 riduce le temperature nel circuito di carica grazie a un layout decentralizzato, potendo raggiungere una potenza di picco di 290W ma soprattutto mantenendo 280W per 2 minuti di fila. Pur essendo grande esattamente quanto il caricatore da 210W, offre una potenza maggiorata del 43%.

C'è poi la batteria, che per tollerare 30A in ingresso sostituisce la grafite con il carbonio duro e aggiunge additivi quale il sale di litio; in questo modo, gli ioni di litio hanno una disposizione disordinata che non viene danneggiata dall'alta energia e possono spostarsi più rapidamente grazie all'elettrolita ad altissima conduttività. In termini di spazio, il carbonio duro rende gli elettrodi più compatti, oltre alla scheda di protezione PCM a doppio strato dalla larghezza dimezzata per ridurre l'ingombro generale. Per garantire la sicurezza d'utilizzo, Xiaomi ha inserito oltre 50 componenti di protezione fra caricatore e smartphone, e la batteria ha 5 protezioni hardware in più rispetto allo standard.

Anche se Redmi Note 12 Pro+ Magic è la variante di uno smartphone in commercio già da mesi, è difficile dire quando vedremo debuttare il primo Xiaomi (o Redmi) a 300W. Ricordiamo che la prima ricarica a 200W venne mostrata da Xiaomi a giugno 2021, ma il primo smartphone a integrarla è arrivato a ottobre 2022, oltre un anno dopo, perciò potremmo dover attendere il 2024 prima di vederla ufficialmente in azione. Nel mentre, evoluzioni come questa potrebbero rallentare ulteriormente la ricerca della ricarica rapida universale.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il