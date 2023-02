Google Pixel 7a spunta di nuovo in rete: si avvicina il rilascio?

In queste ore si torna a parlare di Google Pixel 7a che fa nuovamente capolino in rete dopo essere apparso a più riprese nelle scorse settimane. Grazie ad un nuova certificazione, sembrerebbe proprio che il nuovo modello della serie 7 di Big G stia per approdare finalmente sul mercato.

Nuova certificazione FCC per un nuovo Pixel di Google: si tratta del modello 7a

Dopo aver visto lo smartphone in azione in un breve filmato, Google Pixel 7a torna a far parlare di se grazie ad una nuova certificazione FCC riguardante la connettività wireless del nuovo smartphone. Prima di arrivare sul mercato, infatti, ogni dispositivi deve raggiungere degli standard di sicurezza che devono essere certificati, in questo caso negli Stati Uniti.

Le nuove certificazioni (G0DZQ, GHL1X e GWKK3) fanno tutte riferimento ad un nuovo smartphone sotto il numero di modello G82U8. Nei documenti vengono fatti chiari riferimenti a Google, facendo pensare di possa pensare proprio del nuovo Pixel 7a, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere dotato di uno schermo AMOLED Full HD+ da 90 Hz.

Questa nuova certificazione lascia presagire un arrivo sul mercato a stretto giro, non ci resta quindi che attendere nuove informazioni ufficiali direttamente dall'azienda di Mountain View.

