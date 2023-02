Honor Magic 5 Ultimate appare in rete: sarà lui il camera phone 2023

Nella giornata di ieri, al MWC 2023 è stato presentato Magic 5 Pro (e Magic Vs), un top di gamma di alta qualità ma che potrebbe presto essere superato da Honor Magic 5 Ultimate. Per la prima volta dopo il suo corso post-Huawei, Honor ha deciso di presentare il suo flagship annuale prima in occidente che in Cina, ma per farlo potrebbe aver temporaneamente sacrificato il suo modello non plus ultra. In rete sono infatti apparse le prime foto dal vivo della variante Ultimate: ecco cosa aspettarsi da questo smartphone.

Prime immagini dal vivo di Honor Magic 5 Ultimate: ecco cosa sappiamo

Esattamente come avvenne fra Honor Magic 4 Pro e Magic 4 Pro Ultimate, anche Honor Magic 5 Ultimate si differenzia esteticamente dal modello Pro per una scocca in ecopelle che accentua l'attenzione verso il modulo fotografico con una sezione sopraelevata centrale. Questo perché, stando a quanto vociferato, l'unica differenza fra i due sarà proprio nel comparto della fotocamera, dove Magic 5 Pro è riuscito a conquistare il primo posto su DxOMark. Non abbiamo ancora informazioni approfondite, ma sembra proprio che la variante Ultimate farà ciò che non è stato fatto da quella Pro, cioè integrare il sensore da 1″ che caratterizza molti dei camera phone di nuova generazione. Ad affiancarlo potrebbero esserci anche sensori più evoluti per ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale, oltre alla possibile aggiunta di un sensore per la cattura dei colori (come su Magic 4 Ultimate).

Il perché Honor Magic 5 Ultimate non sia stato presentato al MWC 2023 non è dato saperlo: forse per il prezzo (Magic 5 Pro costa 1.199€), che avvicinandosi ai 1.599€ di Honor Magic Vs rischierebbe di cannibalizzare le vendite del primo pieghevole Global. Ancora una volta, quindi, la variante Ultimate potrebbe rimanere un'esclusiva della Cina.

