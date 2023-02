Honor Magic 5 Pro premiatissimo da DxOMark: è il migliore di tutti

Fresco di presentazione al MWC 2023, Honor Magic 5 Pro è stato annunciato in pompa magna come uno dei top di gamma Android più competitivi in assoluto, come conferma anche DxOMark. A questo giro non esiste un modello Ultimate (almeno per il momento) e quindi tutte le attenzioni sotto il profilo hardware sono state riversate su questo modello Pro. E se il modello Lite è riuscito a conquistare la classifica in termini di batteria, questo Magic 5 Pro fa lo stesso per display e fotocamera.

DxOMark premia su tutti i fronti Honor Magic 5 Pro, sia che si parli di display che di fotocamera

Partendo dallo schermo, Honor Magic 5 Pro sfoggia un ampio OLED LTPO da 6,81″ 2.848 x 1.312 pixel in 19.5:9 con densità di 461 PPI e refresh rate a 120 Hz. La calibrazione hardware e software messa in atto fa sì che il punteggio sia paria a 151 punti, vantando prestazioni affidabili in ogni comparto rilevante. Il pannello non sfarfalla mai, è rapido e reattivo al tocco e rende all'aperto e al chiuso per luminosità e resa cromatica. Non manca qualche difetto, come la modalità ad alta luminosità che abbassa il contrasto in alcune parti del display, una fluidità non al top in fase gaming e un'uniformità rivedibile quando c'è poca luminosità. Ecco come si aggiorna la classifica:

151 – Honor Magic 5 Pro

149 – iPhone 14 Pro/Pro Max

148 – Samsung Galaxy S23 Ultra

146 – Google Pixel 7 Pro

145 – iPhone 13 Pro Max

144 – iPhone 13 Pro

141 – Huawei Mate 50 Pro

140 – iPhone 14 Plus, Google Pixel 7, Honor Magic 4 Ultimate

139 – iPhone 14, OPPO Find X5 Pro

138 – OPPO Find X5

Va ancora meglio sotto l'aspetto della fotocamera, dove con i suoi 152 punti il nuovo Honor Magic 5 Pro riesce non solo a prendersi la prima posizione di DxOMark ma anche di settare nuovi record per esposizione, dettagli, rumore e bokeh. Ecco la dotazione hardware:

Primario da 50 MP f/1.6 con sensore da 1/1.12″ e OIS

f/1.6 con sensore da 1/1.12″ e OIS Ultra-grandangolare da 50 MP f/2.0 con FoV da 122°

f/2.0 con FoV da 122° Teleobiettivo da 50 MP f/3.0 con zoom 3.5x e OIS

Il risultato sono un'ampia gamma dinamica catturata, tanti dettagli e poco rumore e ottimi risultati per luci e colori, anche in notturna. L'autofocus è molto rapido e affidabile, e in accoppiata cnn l'alta velocità dell'otturatore fa sì che anche i soggetti in movimento vengano ben catturati. DxOMark promuove a pieni voti anche le capacità di zoom, che Honor ha ottimizzato con il suo Image Engine fino a raggiungere una magnificazione 100x; inoltre, è anche in grado di isolare molto bene soggetto e sfondo quando si fotografa in modalità Ritratto. Per quanto riguarda i difetti, DxOMark punta il dito contro una profondità di campo limitata nelle foto di gruppo, dettagli e colori dei volti non sempre ben riprodotti e una messa a fuoco instabile nella modalità Ritratto.

Ci sono poi i video, che Honor Magic 5 Pro registra fino in 4K a 60 fps e anche in questo caso è il migliore Android secondo DxOMark, premiando esposizione, basso rumore e stabilizzazione.

Ecco come diventa la top 10 dei camera phone secondo DxOMark:

152 – Honor Magic 5 Pro

149 – Huawei Mate 50 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate, Google Pixel 7 Pro

146 – iPHone 14 Pro/Pro Max

143 – Huawei P50 Pro

141 – iPhone 13 Pro/Max, Xiaomi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7, vivo X90 Pro+, Samsung Galaxy S23 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – vivo X80 Pro (Qualcomm)

136 – vivo X90 Pro, Xiaomi 12S Ultra

