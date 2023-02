Magic 5 Pro e Magic VS ufficiali al MWC 2023: i top Honor arrivano in Europa

Su palco del MWC 2023 ci sono tre novità targate Honor: due le conosciamo già, ovvero Magic Vs e Magic 5 Lite, mentre la vera novità si chiama Magic 5 Pro. Alla fiera catalana Honor introduce ufficialmente anche sul mercato Global la s ua strategia dual-flagship, dove la famiglia Magic propone sia un top di gamma tradizionale (Magic 5 Pro) che uno pieghevole (Magic Vs), a cui si affianca il modello Lite più economico.

Honor presenta il top di gamma Magic 5 Pro e il pieghevole Magic VS al MWC 2023

Su Honor Magic 5 Lite non sto a dilungarmi troppo, dato che l'abbiamo già recensito: ha uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, Snapdragon 695 5G, 5.100 mAh con ricarica 40W e fotocamera da 64+5+2 MP.

Anche Honor Magic Vs lo conosciamo bene, essendo stato presentato in Cina quattro mesi fa, ed è il primo pieghevole Honor a uscire dai confini della madre patria. Esternamente c'è uno schermo da 6,45″ Full HD+ a 120 Hz, mentre internamente c'è lo schermo flessibile da 7,9″ a 90 Hz con supporto al pennino. Per la cerniera di piegamento è stato fatto un passo in avanti notevole, scenendo da 92 a soli 4 componenti strutturali che la compongono, garantendo fino a 400.000 pieghe. La dotazione hardware si basa sullo Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm, c'è una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 66W, una tripla fotocamera da 54+50+8 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo 3x con OIS e una selfie camera da 16 MP.

Concludiamo con lo smartphone inedito del MWC 2023, cioè Honor Magic 5 Pro e il suo design Eye of Muse con modulo fotografico Star Wheel posto al centro della scocca e certificazione IP68. Davanti c'è un pannello quad-curve LTPO da 6,81″ Full HD+ a 120 Hz, in grado di raggiungere i 1.800 nits di luminosità massima; ad alimentarlo c'è anche un chip Discrete Display che migliora la qualità visiva, aumenta la frequenza dei fotogrammi e diminuisce i consumi. Certificato HDR10+ e IMAX Enhanced, viene definito come uno schermo Circadian Night, grazie al Dynamic Dimming che simula la luce naturale e affatica meno gli occhi e il PWM Dimming a 2.160 Hz.

Tutte queste peculiarità gli permettono di raggiungere il 1° posto nella classifica di DxOMark, non solo per la qualità del display ma anche per quella della fotocamera. La sua tripla fotocamera da 50+50+50 MP f/1.6-2.0-3.0 con ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale 3.5x che arriva fino a 100x con nitidezza migliorata grazie all'ottica computazione Ultra Fusion. In azione c'è l'Honor Image Engine e i suoi vari algoritmi: Millisecond Falcon Capture cattura velocemente i soggetti in movimento e Super Night Capture anche in scene con scarsa illuminazione, e AI Motion Sensing Capture rileva automaticamente i movimenti per catturare foto in automatico. Può filmare video 4K HDR10+ a 60 fps, c'è la modalità Movie Master IMAX Enhanced e con Magic-Log 10-bit. Lato hardware, poi, ci sono anche un sensore dToF, uno anti-sfarfallio e uno multi-spettro per la temperatura cromatica, e frontalmente c'è una pillola che contiene la selfie camera da 12 MP f/2.4 e un sensore di profondità che offre il riconoscimento facciale 3D.

Con software basato su Android 13 e MagicOS 7.1, Honor Magic 5 Pro è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 ed è alimentato da una 5.100 mAh con ricarica SuperCharge a 66W e wireless a 50W. Il comparto della connettività include antenne Wi-Fi stand-alone che offrono prestazioni migliorate del 200% e latenza ridotta del 30%. Parlando di sicurezza, il sistema Dual-TEE in collaborazione con Qualcomm protegge dati biometrici e password, mentre AI Privacy Call 2.0 genera onde sonore che sopprimono le fuoriuscite dalla capsula auricolare, impedendo che qualcuno possa spiare le proprie chiamate.

Prezzo e disponibilità

Honor Magic 5 Pro sarà disponibile da inizio maggio nell'unica variante da 12/512 GB al prezzo di 1.199€; per Honor Magic Vs, invece, il prezzo sale a 1.599€ per la versione da 12/512 GB. Viene menzionato anche Honor Magic 5 al costo di 899€ per la versione da 8/256 GB, ma non dovrebbe arrivare in Italia.

