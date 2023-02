MIUI 14 Global vs China: cosa manca nella ROM europea

È arrivato in concomitanza del MWC 2023 e del lancio della serie 13 l'annuncio della MIUI 14 Global, dopo oltre due mesi dall'annuncio della MIUI 14 China. Dopo aver scoperto cosa cambia con il nuovo major update e quali smartphone lo riceveranno, viene spontaneo confrontare quello Global con la controparte cinese. Negli ultimi anni, infatti, confrontando le due versioni della MIUI salta fuori che nella versione occidentale ci sono mancanze più o meno penalizzanti; per esempio, nella MIUI 12.5 Global mancavano le novità legate ad animazioni, suoni, privacy, feedback aptico e MIUI+, mentre nella MIUI 13 Global mancano novità come widget, font, Mi Smart Hub e altro ancora.

Xiaomi presenta la MIUI 14 Global: tutte le differenze rispetto alla MIUI 14 China

Vi anticipo già che anche a questo giro la MIUI 14 Global pecca di alcune nuove feature che sono invece presenti sulla MIUI 14 China, anche se questa volta sono assenze meno penalizzanti che in passato. Ma partiamo innanzitutto da quello che c'è in entrambe, come per esempio le cartelle grandi e la possibilità di impostare i widget in varie forme per meglio accomodarli nelle proprie home; tuttavia, mancano i nuovi widget di derivazione cinese, quindi niente widget a tema animale e floreale.

Scendendo in qualcosa di più sostanzioso, come la versione cinese anche la MIUI 14 Global è stata alleggerita, facendo sì che sistema e app occupino meno spazio in memoria, ma non vengono citate novità come l'unione automatica dei file duplicati e la diminizione dell app pre-installate (in Cina sono solo 8); per quest'ultima novità, è possibile che Xiaomi non possa garantire altrettanto nel mercato Global per tutti i vari accordi con aziende come Google, Meta e così via, dato che le loro app non sono disponibili in Cina. Non viene citato nemmeno il Photon Engine, un'implementazione che Xiaomi ha inserito per migliorare le performance e a cui gli sviluppatori hanno accesso per fare altrettanto, ma trattandosi di una feature “profonda” è possibile che sia presente ma non citata.

Nella ROM Global non manca il riconoscimento del testo (e la conseguente estrazione dalle immagini) mentre sono assenti i sottotitoli in tempo reale nelle videochiamate. Parlando di ecosistema, la possibilità di mettere in comunicazione smartphone e tablet (per ora solo Xiaomi 13 e Pad 5) c'è ma pare limitata, perché non viene citata la possibilità di far comunicare notebook e tablet, potendo usare quest'ultimo come secondo schermo e condividare il mouse fra i due. Inoltre, sembrano esserci ancora limitazioni per Mi Smart Hub, la suite che semplifica l'interconnessione e che permette possibilità come lo switch della sorgente audio con un drag-and-drop fra dispositivi. Infine, manca la feature MIUI Family per avere un account condiviso con i parenti per spazio cloud, monitoraggio salute e attività dei più piccoli.

Insomma, MIUI 14 Global è nuovamente “castrata” rispetto alla MIUI 14 China ma in maniera meno marcata rispetto ai precedenti aggiornamenti, in attesa di metterci le mani sopra e capire se queste mancanze siano penalizzanti o meno.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il