MIUI 13 Global peggiore della China: scatta le polemica

Sembra proprio che con l'avvento della MIUI 13 Global si stia ripetendo quanto accaduto con la versione precedente, cioè la MIUI 12.5 Enhanced. Come forse alcuni di voi ricorderanno, il rilascio dello scorso aggiornamento MIUI fece arrabbiare parte della community per la disparità di trattamento. Al punto tale da spingerla a creare una vera e propria petizione indirizzata a Xiaomi, con l'azienda che ha persino risposto, spiegando la propria posizione. Nonostante questa risposta, il rilascio globale della MIUI 13 non sembra che accontenterà i più delusi dalle scelte precedenti.

MIUI 13 Global ha meno novità della controparte cinese: ma perché?

Anche se manca ancora un annuncio ufficiale, in arrivo a breve, la MIUI 13 Global è già in fase di rilascio per una ristretta cerchia di utenti. I primi modelli a riceverla sono Xiaomi 11 Lite e Redmi Note 10/10 Pro, a cui seguiranno tutti gli altri che fanno parte della prima wave di aggiornamenti (qua la lista). Fatto sta che le prime segnalazioni parlano di una MIUI 13 occidentale in cui mancano alcune novità della MIUI 13 China. Prima di tutto mancano i nuovi widget, una delle principali novità estetiche e funzionali della nuova versione della UI di Xiaomi. Il motivo è presto detto: le funzioni a cui questi nuovi widget si ricollegano sono tutte app e servizi disponibili solo in Cina. Ma mancano anche novità più triviali, come per esempio il font dinamico Mi Sans, assenza per cui non c'è una motivazione apparente.

Ma la lista delle feature assenti non termina qui: nella MIUI 13 Global non ci sono né il nuovo Control Center né la funzione Mi Smart Hub. In questo caso, però, il problema non riguarda la versione Global ma proprio la MIUI 13: come vi ho mostrato nella mia videorecensione, entrambe le novità non ci sono nemmeno nella ROM cinese. Questo perché Xiaomi le sta ancora testando sotto forma di progetti privati nella propria community cinese, pertanto ci vorrà ancora tempo prima che debuttino pubblicamente.

Per il momento, quindi, l'invito è quello di non aggiornare manualmente alla MIUI 13 Global: la scarsità di novità non vale la candela. Ma se proprio voleste averne un'anteprima sotto le mani, ecco le versioni disponili:

