Bullitt lancia Cat S75, il flagship 5G che può inviare messaggi satellitari

Bullitt ha lanciato Cat S75, il suo smartphone rugged con tecnologia di messaggistica satellitare integrata, che permette al dispositivo di collegarsi ad un satellite a oltre 37.000 km sulla terra per poter comunicare con i servizi SOS o inviare un messaggio in quelle aree prive di copertura mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo.

Bullitt Cat S75: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Cat S75 sfoggia un design robusto e resistente alle cadute (fino a 1.8 metri), all'acqua e alla polvere, oltre ad aver superato test militari che ne approvano la resistenza all'umidità e alle temperature estreme.

Questo smartphone è dotato di un ampio display FHD+ da 6.6″ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 900 con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD. Il dispositivo presenta poi una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP, una grandangolare da 8 MP ed una lente macro da 2 MP che offre anche una speciale modalità subacquea. Frontalmente troviamo inviene una fotocamera da 8 MP.

Completano le caratteristiche una batteria da 5.000 mAh che promette fino a 2 giorni di autonomia e può essere ricaricata rapidamente a 15W o tramite tecnologia wireless, mentre il sistema operativo si basa su Android 12. Infine, caratteristica fondamentale di questo smartphone è il supporto per la tecnologia di messaggistica satellitare bidirezionale di Bullitt, che permette di restare in contatto con amici, parenti e servizi di emergenza quando non si dispone di una connessione Wi-Fi o di una rete mobile in assenza di campo.

Per usufruire di questo servizio, occorrerà abbonarsi ad uno dei piani messi a disposizione da Bullitt, che prevedono l'invio di un tot. di messaggi satellitari, mentre il destinatario potrà visualizzare il messaggio tramite SMS o scaricando l'app Bullitt Satellite Messenger, gratuita sia per Android che per iOS.

Bullitt Cat S75 – Disponibilità e prezzo

Cat S75 è disponibile per il pre-ordine in alcuni mercati selezionati con prezzi a partire da 599€. Il costo include anche 3 mesi di abbonamento a Bullitt Satellite Messenger Essential, con 30 messaggi satellitari al mese.

