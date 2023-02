Xiaomi presenta BE7000, il nuovo router WiFi 7 con prestazioni top | MWC 2023

Le novità Xiaomi non finiscono con i top di gamma della serie 13: oltre ai nuovi smartphone troviamo anche accessori ed altre soluzioni che vanno ad espandere e migliorare ulteriormente l'ecosistema della compagnia cinese. Tra queste troviamo Xiaomi BE7000, il nuovo router WiFi 7 equipaggiato con la piattaforma Qualcomm Networking Pro 820.

Xiaomi BE7000 con Qualcomm Networking Pro 820 debutta al MWC 2023

Avvistando durante la fiera catalana (niente meno che dal leaker DigitalChatStation), il router WiFi 7 Xiaomi BE7000 si presenta come una soluzione elegante e potente, votata alle alte prestazioni. A bordo troviamo un chipset quad-core con A73 ed una frequenza massima di 1,5 GHz, con una potenza di calcolo fino a 28800 DMIPS. Il dispositivo è basato sulla piattaforma Qualcomm Networking Pro 820 ed è pensato per offrire le massime performance.

Sono presenti quattro porte da 2.5G ed un ingresso USB 3.0 (per collegare dispositivi come NAS e stampanti); in questo modo è possibile collegare più dispositivi contemporaneamente. Al momento non ci sono altri dettagli tecnici ma secondo quanto svelato da DigitalChatStation, il nuovo router WiFi 7 sarà lanciato ad un prezzo intorno ai 1000 yuan, ossia 136€ al cambio attuale.

Xiaomi Router 10 Gigabit

Si tratta di una cifra tutto sommato appetibile, specialmente in relazione a quella del modello di punta Xiaomi Router 10 Gigabit (proposto invece a circa 230€ al cambio). Quest'ultimo, ricordiamo, è il primo modello del brand cinese a raggiungere una velocità fino a 10 Gbit/s.

