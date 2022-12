Xiaomi ha lanciato il suo primo router da 10 Gigabit ed è una vera bomba

Si è conclusa da poche ore la Xiaomi Product Launch Conference, il grandissimo evento nel corso del quale il colosso della tecnologia ha alzato il sipario su una nuova serie di prodotti, tra cui anche un dispositivo che promette di rivoluzionare il mondo della Rete: il primo router 10 Gigabit del produttore cinese. Ecco tutte le caratteristiche.

Xiaomi Router 10 Gigabit: tutto quello che c'è da sapere

Questo nuovo router Xiaomi promette di inaugurare una nuova Era della Rete, con velocità incredibili e picchi mai raggiunti prima. Questo, infatti, è ad oggi il router WiFi più veloce del produttore cinese e permette di raggiungere una velocità teorica fino a 10 Gbit/s.

Xiaomi Router 10 Gigabit è alimentato da un processore Qualcomm A73 quad-core con clock a 2,2 GHz, supportato da una tecnologia di raffreddamento attiva che garantisce prestazioni fluide sempre. Il router supporta tre diversi canali wireless; il canale a 2,4 GHz può teoricamente fornire velocità fino a 1376,4 MBPS, quello a 5,2 GHz può fornire una velocità massima fino a 5764,8 MBPS e quello a 5,8 GHz può spingere le velocità fino a 2882,4 MBPS.

I dispositivi di rete come NAS e stampanti possono essere collegati al router tramite una porta USB 3.0, mentre la crittografia WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE garantisce la sicurezza della trasmissione.

Xiaomi Router 10 Gigabit – Disponibilità e prezzo

Xiaomi Router 10 Gigabit sarà disponibile in Cina nei prossimi giorni al prezzo di 1.799 yuan, che corrispondono a circa 230€ al cambio. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

